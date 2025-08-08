Слот отказался обсуждать интерес "Ливерпуля" к Исаку

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот отказался обсуждать интерес своего клуба к нападающему "Ньюкасла" Александеру Исаку.

Недавно "Ньюкасл" отклонил стартовое предложение "Ливерпуля" по Исаку в размере 120 миллионов фунтов плюс бонусы.



По слухам, "Ливерпуль" будет готов предпринять вторую попытку, когда "Ньюкасл" обзаведется другим нападающим.



Однако Слот не готов обсуждать чужого игрока. Арне предпочитает сосредоточиться на приглашенном из "Айнтрахта" Уго Экитике, который заменит направляющегося в "Аль-Хиляль" Дарвина Нуньеса.



"Как вы знаете, мы никогда не говорим насчет игроков, которые не наши. Я могу поговорить насчет Уго, которого мы недавно подписали".



"Мы очень довольны составом, которым обладаем. Окей, некоторые игроки ушли, но мы также пригласили игроков, а молодежь себя хорошо проявляет. Дарвин (Нуньес) может уйти, но документы еще не подписаны. Нам нужно подождать несколько дней, чтобы дело было сделано", — цитирует Слота Daily Mirror.