Гарначо договорился с "Челси"

Вингер "Манчестер Юнайтед" Алехандро Гарначо согласовал условия личного контракта с "Челси".

Главный тренер "Юнайтед" Рубен Аморим еще в концовке прошлого сезона дал понять, что более не рассчитывает на Гарначо.



В предыдущие недели и месяцы Гарначо сватали в различные клубы, однако 21-летний аргентинец с самого начала хотел перейти только в "Челси".



По информации журналиста Фабрицио Романо, Гарначо согласовал "каждую деталь" личного контракта с "Челси", который вскоре должен начать переговоры с "Юнайтед".



Ожидается, что для приобретения Гарначо "Челси" придется раскошелиться примерно на 40-50 миллионов фунтов, при этом интерес "синих" к Алехандро существует независимо от Хави Симонса из "РБ Лейпциг".