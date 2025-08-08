Гарначо договорился с "Челси"
Вингер "Манчестер Юнайтед" Алехандро Гарначо согласовал условия личного контракта с "Челси".
Главный тренер "Юнайтед" Рубен Аморим еще в концовке прошлого сезона дал понять, что более не рассчитывает на Гарначо.
В предыдущие недели и месяцы Гарначо сватали в различные клубы, однако 21-летний аргентинец с самого начала хотел перейти только в "Челси".
По информации журналиста Фабрицио Романо, Гарначо согласовал "каждую деталь" личного контракта с "Челси", который вскоре должен начать переговоры с "Юнайтед".
Ожидается, что для приобретения Гарначо "Челси" придется раскошелиться примерно на 40-50 миллионов фунтов, при этом интерес "синих" к Алехандро существует независимо от Хави Симонса из "РБ Лейпциг".
