Гарначо договорился с "Челси"

Алехандро Гарначо Вингер "Манчестер Юнайтед" Алехандро Гарначо согласовал условия личного контракта с "Челси".

Главный тренер "Юнайтед" Рубен Аморим еще в концовке прошлого сезона дал понять, что более не рассчитывает на Гарначо.

В предыдущие недели и месяцы Гарначо сватали в различные клубы, однако 21-летний аргентинец с самого начала хотел перейти только в "Челси".

По информации журналиста Фабрицио Романо, Гарначо согласовал "каждую деталь" личного контракта с "Челси", который вскоре должен начать переговоры с "Юнайтед".

Ожидается, что для приобретения Гарначо "Челси" придется раскошелиться примерно на 40-50 миллионов фунтов, при этом интерес "синих" к Алехандро существует независимо от Хави Симонса из "РБ Лейпциг".




Дата 08.08.2025 13:00

  1. gary47 08.08.2025 13:27 # gary47
    Сандерленд снова напрягся, ведь после этого трансфера с них снимут еще 2-3 очка!

