"Борнмут" работает над покупкой Диаките

"Борнмут" продвигается в переговорах о приобретении центрального защитника французского "Лилля" Бафоде Диаките, который будет призван заменить Илью Забарного.

И хотя Забарный пока остается игроком "Борнмута", "вишенки" всецело ожидают, что вскоре Илья перейдет в ПСЖ по сделке стоимостью около 61 миллиона фунтов. В данный момент два клуба обсуждают бонусы.



"Борнмут" заранее готовится к расставанию с Забарным и уже договаривается насчет Диаките, которым интересовались и некоторые другие клубы Премьер-Лиги, включая "Сандерленд".



24-летний француз был ключевым игроком "Лилля" в прошлом сезоне и проявил себя не только в обороне, но и в атаке, забив четыре гола в Лиге 1.



Помимо Диаките, "Борнмут" также интересуется вингером "Байера" Амином Адли, который забил два гола и отдал одну результативную передачу в 20 матчах прошлого сезона Бундеслиги.