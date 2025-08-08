Бройя согласился перейти в "Бернли"

Нападающий "Челси" Армандо Бройя дал свое согласие на переход в "Бернли".

Еще в прошлый уикенд "Бернли" договорился с "Челси" о компенсации за Бройю в размере 20 миллионов фунтов, после чего Армандо взял несколько дней на размышления.



Как сообщает BBC, в конце концов 23-летний албанец дал зеленый свет на переход в "Бернли", где он надеется обрести регулярную игровую практику.



Ожидается, что все формальности, связанные с трансфером Бройи, будут улажены в ближайшие 24 часа.



Бройя станет третьим игроком, которого "Бернли" купил у "Челси" этим летом. Ранее "бордовые" заплатили "синим" 55 млн. фунтов за защитника Башира Хамфриса и полузащитника Лесли Угочукву.