"Брайтон" назначил внушительную цену за Балеба

Карлос Балеба "Брайтон" установил девятизначную цену за своего полузащитника Карлоса Балеба, который вызывает интерес у "Манчестер Юнайтед".

Буквально на днях появились слухи, что "Юнайтед" обратился насчет приобретения Балеба, который в прошлом сезоне, своем втором в Англии, заслужил репутацию одного из лучших опорников Премьер-Лиги.

Ранее Балеба также сватали в "Манчестер Сити", однако ESPN утверждает, что "Брайтон" отпустит 21-летнего камерунца в это трансферное окно только за 120 миллионов евро (104 млн. фунтов).

Сам Балеба счастлив остаться в "Брайтоне", где он исполняет ведущую роль, поэтому "чайки" ожидают, что с продажей Карлоса удастся повременить минимум на год.

Добавим, в случае продажи Балеба 20 процентами от чистой прибыли "Брайтону" придется поделиться с "Лиллем", у которого Карлос и был куплен за 30 млн. евро (26 млн. фунтов) в 2023 году.




Метки Балеба, Брайтон, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 08.08.2025 10:00

Количество просмотров Просмотров: 912

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. tigerpool 08.08.2025 11:03 # tigerpool
    Игрок очень добротный, только травматичный, но красная цена ему в районе 60-70 лимонов. Если скум все же купит его, то вполне себе составчик у них выйдет, за место ЛЧ абсолютно точно могут пободаться.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий




Поиск: