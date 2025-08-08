"Брайтон" назначил внушительную цену за Балеба
"Брайтон" установил девятизначную цену за своего полузащитника Карлоса Балеба, который вызывает интерес у "Манчестер Юнайтед".
Буквально на днях появились слухи, что "Юнайтед" обратился насчет приобретения Балеба, который в прошлом сезоне, своем втором в Англии, заслужил репутацию одного из лучших опорников Премьер-Лиги.
Ранее Балеба также сватали в "Манчестер Сити", однако ESPN утверждает, что "Брайтон" отпустит 21-летнего камерунца в это трансферное окно только за 120 миллионов евро (104 млн. фунтов).
Сам Балеба счастлив остаться в "Брайтоне", где он исполняет ведущую роль, поэтому "чайки" ожидают, что с продажей Карлоса удастся повременить минимум на год.
Добавим, в случае продажи Балеба 20 процентами от чистой прибыли "Брайтону" придется поделиться с "Лиллем", у которого Карлос и был куплен за 30 млн. евро (26 млн. фунтов) в 2023 году.
08.08.2025 10:00
Игрок очень добротный, только травматичный, но красная цена ему в районе 60-70 лимонов. Если скум все же купит его, то вполне себе составчик у них выйдет, за место ЛЧ абсолютно точно могут пободаться.
