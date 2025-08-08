Премьер-Лига перестает поддерживать ЛГБТ
Премьер-Лига полностью отказалась от поддержки ЛГБТ-меньшинств.
С 2013 года Премьер-Лига регулярно проводила акцию "Радужные шнурки" в партнерстве с благотворительной организацией Stonewall, отстаивающей интересы сексуальных меньшинств.
Однако с сезона 2025/26 все изменится, и Премьер-Лига больше не будет заставлять своих игроков использовать радужные шнурки и капитанские повязки соответствующих цветов.
Премьер-Лига не только разорвала свои отношении со Stonewall, но и даже отказалась от запуска собственной кампании в поддержку геев и лесбиянок.
Соответствующее решение было принято после консультаций с клубами, объединениями болельщиков и прочими заинтересованными лицами.
А вот преклонять колено, этим выступая против расизма, игроки Премьер-Лиги продолжат — но не в каждом матче, а по избранным дням календаря, сообщает The Telegraph.
Последние комментарии:
порванные кресты и потрёпаные жопы не позволят больше некому становится на колено
блин, половина болельщиков челси теперь перестанет их поддерживать
Абсолютно все ссут на пидорастерок и Зинок заднеприводных.
А говорят Трамп нечего не сделал.. человек просто мир повернул в другую сторону.
Очнулись. Какая поддержка геев в исламской республике великобритании?
