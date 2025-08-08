Премьер-Лига перестает поддерживать ЛГБТ

Радужная повязка Премьер-Лига полностью отказалась от поддержки ЛГБТ-меньшинств.

С 2013 года Премьер-Лига регулярно проводила акцию "Радужные шнурки" в партнерстве с благотворительной организацией Stonewall, отстаивающей интересы сексуальных меньшинств.

Однако с сезона 2025/26 все изменится, и Премьер-Лига больше не будет заставлять своих игроков использовать радужные шнурки и капитанские повязки соответствующих цветов.

Премьер-Лига не только разорвала свои отношении со Stonewall, но и даже отказалась от запуска собственной кампании в поддержку геев и лесбиянок.

Соответствующее решение было принято после консультаций с клубами, объединениями болельщиков и прочими заинтересованными лицами.

А вот преклонять колено, этим выступая против расизма, игроки Премьер-Лиги продолжат — но не в каждом матче, а по избранным дням календаря, сообщает The Telegraph.




  1. makeewadim 08.08.2025 09:47 # makeewadim
    порванные кресты и потрёпаные жопы не позволят больше некому становится на колено

  2. arsenverim 08.08.2025 09:36 # arsenverim
    блин, половина болельщиков челси теперь перестанет их поддерживать

  3. van-dijk 08.08.2025 09:36 # van-dijk
    Абсолютно все ссут на пидорастерок и Зинок заднеприводных.
    https://fapl.ru/posts/46207/?c=1

  4. alienripley 08.08.2025 09:05 # alienripley
    А говорят Трамп нечего не сделал.. человек просто мир повернул в другую сторону.

  5. charmk 08.08.2025 09:02 # charmk
    Очнулись. Какая поддержка геев в исламской республике великобритании?

