"Тоттенхэм" задумался о покупке Нико Паса

"Тоттенхэм" задумался о приобретении атакующего полузащитника итальянского "Комо" Нико Паса.

Накануне "Тоттенхэм" объявил, что Джеймс Мэддисон получил травму крестообразных связок колена в предсезонном матче против "Ньюкасла" и нуждается в операции.



Мэддисон пропустит несколько месяцев, и это крайне чувствительная потеря для "Тоттенхэма", несмотря на приобретение Мохаммеда Кудуса у "Вест Хэма" ранее этим летом.



Решением для "Тоттенхэма" может стать Пас. Итальянская пресса и вовсе утверждает, что "Комо" уже отклонил одно предложение "шпор" по Нико, но Sky Sports называет эту информацию преждевременной.



Рожденный в Испании 20-летний игрок сборной Аргентины забил шесть голов и отдал восемь результативных передач в прошлом сезоне Серии А и сейчас оценивается в 52 миллиона фунтов.