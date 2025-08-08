"Бавария" проявила интерес к Джексону

Немецкая "Бавария" находится среди европейских грандов, проявивших интерес к нападающему "Челси" Николасу Джексону.

Джексон был основным нападающим "Челси" в двух предыдущих сезонах, однако с приходом Лиама Делапа и Жоао Педро 24-летний сенегалец уже не рассматривается как неприкасаемый.



По информации Sky Sports, "Милан", "Ювентус" и "Бавария" уже проявили интерес к Джексону и пытаются выяснить, на каких условиях может быть доступен для трансфера Николас.



Европейские гранды полагают, что 65 миллионов евро (56 млн. фунтов) будет достаточно для приобретения Джексона, забившего лишь один гол в Премьер-Лиге после Нового года.



Серьезный интерес к Джексону также сохраняет "Ньюкасл", упустивший Уго Экитике, а теперь и Беньямина Шешко.



А если верить журналисту Фабрицио Романо, в борьбу за Джексона может вступить "Тоттенхэм" в случае расставания с Ришарлисоном.