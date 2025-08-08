Светская хроника за пятницу

"Арсенал" обдумывает покупку Адемолы Лукмана. "Челси" хочет вернуть Марка Гехи. "Эвертону" не удалось приобрести Джона Макгинна. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за пятницу.

"Арсенал" обдумывает покупку нападающего "Аталанты" Адемолы Лукмана за 45 миллионов фунтов. (The Sun)



Нападающий Александер Исак продолжает настаивать на уходе из "Ньюкасла" и не сыграет за "сорок" против "Эспаньола" и "Атлетико" в ближайший уикенд. (Daily Mail)



"Милан" заинтересован в приглашении нападающего "Манчестер Юнайтед" Расмуса Хейлунда, но только на правах аренды. (Gazzetta dello Sport)



"Юнайтед" готов продать Хейлунда за 40 млн. фунтов. (talkSPORT)



"Челси" задумался о возвращении защитника "Кристал Пэлас" Марка Гехи после травмы Леви Колуилла. (Daily Mirror)



Нападающий "Челси" Николас Джексон готов перейти в "Ньюкасл". (TEAMtalk)



Нападающий Кристофер Нкунку покинет "Челси" этим летом. (Fabrizio Romano)



"Астон Вилла" отклонила предложение "Эвертона" в 18 млн. фунтов о покупке полузащитника Джона Макгинна, который также интересен "Ньюкаслу". (talkSPORT)



"Аль-Наср" готов заплатить цену, установленную "Брентфордом" за нападающего Йоана Висса. (L'Equipe)



"Манчестер Сити" отклонил предложение "Ромы" по Клаудио Эчеверри и собирается отправить аргентинского полузащитника в аренду в "Жирону". (Calciomercato)



Другое



Главный тренер "Фулхэма" Марку Силва разочарован низкой трансферной активностью своего клуба и не собирается подписывать новый контракт. (The Sun)



В процессе обсуждения трансфера нападающего Беньямина Шешко "РБ Лейпциг" и "Юнайтед" договорились сыграть товарищеский матч в Германии. Вся прибыль достанется клубу Бундеслиги. (Sky Sport Germany)



Болельщики "Арсенала" провели акцию протеста против своего клуба, который, как они считают, покрывал предполагаемого насильника-рецидивиста Томаса Партея. (Daily Mirror)



Фанаты "Юнайтед" запустили сбор донатов на GoFundMe для покупки полузащитника "Брайтона" Карлоса Балеба. (Daily Mail)



Бывший голкипер "Сити" Айке Иммель был приговорен судом к двум годам и двум месяцам тюрьмы за мошенничество с продажей билетов на Евро-1980, который он выиграл со сборной Германии. (Bild)