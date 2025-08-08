"Вест Хэм" согласовал покупку Хермансена за 18 млн. фунтов

"Вест Хэм" согласовал покупку голкипера "Лестера" Мадса Хермансена за 18 миллионов фунтов.

Еще на прошлой неделе у "Вест Хэма" и "Лестера" сохранялись существенные разногласия насчет стоимости Хермансена, из-за чего "молотобойцы" склонялись к покупке Джона Виктора из "Ботафого".



Однако "Вест Хэм" не стал прерывать переговоры с "Лестером", и в конце концов два клуба достигли компромисса, поэтому трансфер Виктора, уже согласовавшего условия личного контракта, был отменен в последний момент.



Уже в пятницу Хермансен пройдет медобследование в "Вест Хэме", где 25-летний датчанин заменит покинувшего клуб Лукаша Фабиански.



Добавим, в прошлом сезоне Хермансен был первым номером "Лестера", сыграв 27 матчей в Премьер-Лиге.