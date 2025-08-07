Восемь игроков из Премьер-Лиги номинированы на "Золотой мяч"

Восемь игроков из Премьер-Лиги были номинированы на "Золотой мяч", самую престижную индивидуальную награду в футболе.

Опубликованный в четверг список номинантов содержит имена 30 футболистов, включая Деклана Райса из "Арсенала", Коула Палмера из "Челси", Эрлинга Холанда из "Манчестер Сити", Виргила Ван Дейка, Алексиса Макаллистера и Мохамеда Салаха из "Ливерпуля".



Помимо этой шестерки, в списке значатся атакующий полузащитник Флориан Вирц и нападающий Виктор Дьекереш, которые этим летом присоединились к "Ливерпулю" и "Арсеналу", соответственно.



В то же время Арне Слот из "Ливерпуля" и Энцо Мареска из "Челси" были номинированы на звание Тренера Года. Конкуренцию им составят Антонио Конте из "Наполи", Луис Энрике из ПСЖ и Ханси Флик из "Барселоны".



Клубом Года станет "Челси", "Ливерпуль", ПСЖ, "Барселона" или "Ботафого".



Церемония вручения "Золотого мяча", который сейчас принадлежит полузащитнику "Сити" Родри, состоится в Париже 22 сентября.



Номинанты на "Золотой мяч" 2025 года



Усман Дембеле (ПСЖ, Франция)

Джанлуиджи Доннарумма (ПСЖ, Италия)

Джуд Беллингем ("Реал", Англия)

Дезире Дуэ (ПСЖ, Франция)

Дензел Думфрис ("Интер", Голландия)

Серу Гирасси ("Боруссия Дортмунд", Гвинея)

Эрлинг Холланд ("Манчестер Сити", Норвегия)

Виктор Дьекереш ("Арсенал", Швеция)

Ашраф Хакими (ПСЖ, Марокко)

Харри Кейн ("Бавария", Англия)

Хвича Кварацхелия (ПСЖ, Грузия)

Роберт Левандовски ("Барселона", Польша)

Алексис Макаллистер ("Ливерпуль", Аргентина)

Лаутаро Мартинес ("Интер", Аргентина)

Скотт Мактоминей ("Наполи", Шотландия)

Килиан Мбаппе ("Реал", Франция)

Нуну Мендеш (ПСЖ, Португалия)

Жоау Невеш (ПСЖ, Португалия)

Педри ("Барселона", Испания)

Коул Палмер ("Челси", Англия)

Майкл Олисе ("Бавария", Франция)

Рафинья (ПСЖ, Бразилия)

Деклан Райс ("Арсенал", Англия)

Фабиан Руис (ПСЖ, Испания)

Виргил Ван Дейк ("Ливерпуль", Голландия)

Винисиус ("Реал", Бразилия)

Мохамед Салах ("Ливерпуль", Египет)

Флориан Вирц ("Ливерпуль", Германия)

Витинья (ПСЖ, Португалия)

Ламин Ямаль ("Барселона", Испания)