Томас Партей перешел в "Вильярреал"

Бывший полузащитник "Арсенала" Томас Партей официально перешел в испанский "Вильярреал".

В минувший вторник Партей предстал перед Магистратским судом Вестминстера, ознакомившись с обвинениями в пяти изнасилованиях и двух случаях сексуального насилия.



32-летний ганец, чей контракт с "Арсеналом" истек в конце июня, был освобожден под залог. Следующее заседание назначено на 2 сентября.



Избежав тюремного заключения — по крайней мере, временно, — Партей смог уладить вопрос со следующим шагом в своей карьере.



Партей подписал однолетний контракт с "Вильярреалом" и уже в пятницу проведет свою первую тренировку с новой командой.



Что касается выдвинутых в адрес Партея обвинений, то "Вильярреал" призывает соблюдать презумпцию невиновности и дождаться вердикта суда.



Добавим, Партей сыграл 167 матчей за "Арсенал" после своего перехода из "Атлетико" за 45 миллионов фунтов в 2020 году.