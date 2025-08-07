Томас Партей перешел в "Вильярреал"

Томас Партей Бывший полузащитник "Арсенала" Томас Партей официально перешел в испанский "Вильярреал".

В минувший вторник Партей предстал перед Магистратским судом Вестминстера, ознакомившись с обвинениями в пяти изнасилованиях и двух случаях сексуального насилия.

32-летний ганец, чей контракт с "Арсеналом" истек в конце июня, был освобожден под залог. Следующее заседание назначено на 2 сентября.

Избежав тюремного заключения — по крайней мере, временно, — Партей смог уладить вопрос со следующим шагом в своей карьере.

Партей подписал однолетний контракт с "Вильярреалом" и уже в пятницу проведет свою первую тренировку с новой командой.

Что касается выдвинутых в адрес Партея обвинений, то "Вильярреал" призывает соблюдать презумпцию невиновности и дождаться вердикта суда.

Добавим, Партей сыграл 167 матчей за "Арсенал" после своего перехода из "Атлетико" за 45 миллионов фунтов в 2020 году.




