"Вест Хэм" подтвердил уход Антонио

"Вест Хэм" официально объявил, что нападающий Мичейл Антонио покидает клуб свободным агентом.

Антонио так и не сыграл за "Вест Хэм" после автомобильной аварии в декабре, когда Мичейл едва не лишился жизни.



Еще на прошлой неделе главный тренер "Вест Хэма" Грэм Поттер сказал, что Антонио не входит в его планы на предстоящий сезон, и сегодня "молотобойцы" подтвердили, что истекший в конце июня контракт Мичейла продлен не будет.



За 10 лет в "Вест Хэме" Антонио забил 83 гола в 323 матчах, выиграв с "молотобойцами" Лигу Конференций в 2023 году.



Купленный у "Ноттингем Форест" за 7 миллионов фунтов в 2015 году Антонио покидает "Вест Хэм" лучшим бомбардиром клуба всех времен в Премьер-Лиге, где Мичейл отличился 68 раз в 268 матчах.



"Вест Хэм" добавляет, что продолжает диалог с Антонио о неигровой роли в структуре клуба, а также обещает 36-летнему нападающему сборной Ямайки свободный доступ к тренировочной базе.