Челси" обсуждает покупку Гарначо

"Челси" активизировался в переговорах о приобретении вингера "Манчестер Юнайтед" Алехандро Гарначо.

По информации The Athletic, "Челси" уже некоторое время находится в контакте с "Юнайтед" насчет Гарначо, но сейчас переговоры ускорились.



Сам Гарначо всецело ожидает, что перейдет в "Челси". Алехандро отказывается рассматривать все прочие варианты, а также не собирается оставаться в "Юнайтед".



Гарначо впал в немилость к главному тренеру "Юнайтед" Рубену Амориму в концовке прошлого сезона и этим летом вынужден тренироваться отдельно от партнеров по команде.



Sky Sports в свою очередь добавляет, что "Юнайтед" хочет выручить 50 миллионов фунтов за 21-летнего игрока сборной Аргентины.