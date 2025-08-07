Челси" обсуждает покупку Гарначо

Алехандро Гарначо "Челси" активизировался в переговорах о приобретении вингера "Манчестер Юнайтед" Алехандро Гарначо.

По информации The Athletic, "Челси" уже некоторое время находится в контакте с "Юнайтед" насчет Гарначо, но сейчас переговоры ускорились.

Сам Гарначо всецело ожидает, что перейдет в "Челси". Алехандро отказывается рассматривать все прочие варианты, а также не собирается оставаться в "Юнайтед".

Гарначо впал в немилость к главному тренеру "Юнайтед" Рубену Амориму в концовке прошлого сезона и этим летом вынужден тренироваться отдельно от партнеров по команде.

Sky Sports в свою очередь добавляет, что "Юнайтед" хочет выручить 50 миллионов фунтов за 21-летнего игрока сборной Аргентины.




  1. liverpool888 07.08.2025 19:27 # liverpool888
    Трансферы в Челси происходят слишком часто. Уже не понимаю, кто из на какую позицию покупается. Как будто там перебор игроков, которых еще надо успеть пристроить до конца ТО.

