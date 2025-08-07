"Юнайтед" договорился о покупке Шешко
"Манчестер Юнайтед" достиг договоренности с немецким "РБ Лейпциг" о приобретении нападающего Беньямина Шешко.
На днях стало известно, что Шешко, выбирая между "Юнайтед" и "Ньюкаслом", отдал предпочтение "красным дьяволов", хотя "сороки" предлагали за него больше денег.
"Юнайтед" лишь оставалось договориться с "РБ Лейпциг", и сейчас компромисс насчет стоимости 22-летнего игрока сборной Словении был достигнут, сообщает Sky Sports.
"РБ Лейпциг" согласился отпустить Шешко в "Юнайтед" за 85 миллионов евро (73.7 млн. фунтов), включая бонусы в 8.5 млн. евро (7.4 млн. фунтов).
Шешко уже получил разрешение отправиться в Манчестер на медобследование, поэтому "Юнайтед" комфортно успевает завершить приобретение Беньямина до матча первого тура Премьер-Лиги против "Арсенала" 17 августа.
Шешко забил 21 гол за "РБ Лейпциг" в прошлом сезоне с учетом всех соревнований, а вообще отличился 39 раз и отдал восемь результативных передач после своего перехода из австрийского "Ред Булл" в 2023 году.
Ранее этим летом "Юнайтед" уже потратил около 130 млн. фунтов на усиление своей атаки, подписав Матеуса Кунью и Бриана Мбемо.
Приход Шешко может стать плохой новостью для нападающего Расмуса Хейлунда, доступного для трансфера за 30 млн. фунтов. Еще 50 млн. фунтов "Юнайтед" надеется выручить за вингера Алехандро Гарначо, интерес к которому сохраняет "Челси".
07.08.2025 18:00
Последние комментарии:
Покупать бревно за 85 лимонов, когда можно Митровича за 20 лямов забрать и он бы стабильно делал свое дело.
Вообще Митровича бы в Тоттенхэм, окуенно было бы
ска, какой же мразотный пиздабол. странно, что не из майского
Ранее в этом году совладелец сэр Джим Рэтклифф заявил, что «Манчестер Юнайтед» обанкротился бы к Рождеству, если бы не меры по сокращению расходов.
Теперь они подписали двух игроков на общую сумму 127,5 млн фунтов стерлингов только в виде гарантированных трансферных выплат, предложили пакет стоимостью 74 млн фунтов стерлингов за Бенджамина Шешко и изучают другие позиции.
Никто не верит что он заиграет?
помочились на лондонских бестрофейников, получается
ого, купили Делапа v 2.0 за 85 лямов, просто ахуенно, он наверное в опорке играть будет, закроет самую проблемную зону.
можно даже сказать касл отскочил, тупого в доску игрока не покупает
Пшешко
сказочный долбоёб, прям как пидарастерка
в след сезоне обратно в РБ за 40
cлавно мю доят
потратили в атаку четверть миллиарда на 3 игроков)))
и апнулись ли сильно покажет только время)
че этот индюк новость на главной каждый час меняет?
Бизнес кар чё, покупать зелёных Хёйлундов за 100 +млн, и отдавать за 30 млн. А они игроки, довольны что подоили корову. То есть МУ
