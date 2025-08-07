"Юнайтед" договорился о покупке Шешко

"Манчестер Юнайтед" достиг договоренности с немецким "РБ Лейпциг" о приобретении нападающего Беньямина Шешко.

На днях стало известно, что Шешко, выбирая между "Юнайтед" и "Ньюкаслом", отдал предпочтение "красным дьяволов", хотя "сороки" предлагали за него больше денег.



"Юнайтед" лишь оставалось договориться с "РБ Лейпциг", и сейчас компромисс насчет стоимости 22-летнего игрока сборной Словении был достигнут, сообщает Sky Sports.



"РБ Лейпциг" согласился отпустить Шешко в "Юнайтед" за 85 миллионов евро (73.7 млн. фунтов), включая бонусы в 8.5 млн. евро (7.4 млн. фунтов).



Шешко уже получил разрешение отправиться в Манчестер на медобследование, поэтому "Юнайтед" комфортно успевает завершить приобретение Беньямина до матча первого тура Премьер-Лиги против "Арсенала" 17 августа.



Шешко забил 21 гол за "РБ Лейпциг" в прошлом сезоне с учетом всех соревнований, а вообще отличился 39 раз и отдал восемь результативных передач после своего перехода из австрийского "Ред Булл" в 2023 году.



Ранее этим летом "Юнайтед" уже потратил около 130 млн. фунтов на усиление своей атаки, подписав Матеуса Кунью и Бриана Мбемо.



Приход Шешко может стать плохой новостью для нападающего Расмуса Хейлунда, доступного для трансфера за 30 млн. фунтов. Еще 50 млн. фунтов "Юнайтед" надеется выручить за вингера Алехандро Гарначо, интерес к которому сохраняет "Челси".