"Юнайтед" договорился о покупке Шешко

Беньямин Шешко "Манчестер Юнайтед" достиг договоренности с немецким "РБ Лейпциг" о приобретении нападающего Беньямина Шешко.

На днях стало известно, что Шешко, выбирая между "Юнайтед" и "Ньюкаслом", отдал предпочтение "красным дьяволов", хотя "сороки" предлагали за него больше денег.

"Юнайтед" лишь оставалось договориться с "РБ Лейпциг", и сейчас компромисс насчет стоимости 22-летнего игрока сборной Словении был достигнут, сообщает Sky Sports.

"РБ Лейпциг" согласился отпустить Шешко в "Юнайтед" за 85 миллионов евро (73.7 млн. фунтов), включая бонусы в 8.5 млн. евро (7.4 млн. фунтов).

Шешко уже получил разрешение отправиться в Манчестер на медобследование, поэтому "Юнайтед" комфортно успевает завершить приобретение Беньямина до матча первого тура Премьер-Лиги против "Арсенала" 17 августа.

Шешко забил 21 гол за "РБ Лейпциг" в прошлом сезоне с учетом всех соревнований, а вообще отличился 39 раз и отдал восемь результативных передач после своего перехода из австрийского "Ред Булл" в 2023 году.

Ранее этим летом "Юнайтед" уже потратил около 130 млн. фунтов на усиление своей атаки, подписав Матеуса Кунью и Бриана Мбемо.

Приход Шешко может стать плохой новостью для нападающего Расмуса Хейлунда, доступного для трансфера за 30 млн. фунтов. Еще 50 млн. фунтов "Юнайтед" надеется выручить за вингера Алехандро Гарначо, интерес к которому сохраняет "Челси".




  1. vagifspurs 07.08.2025 18:25 # vagifspurs
    Покупать бревно за 85 лимонов, когда можно Митровича за 20 лямов забрать и он бы стабильно делал свое дело.

    Вообще Митровича бы в Тоттенхэм, окуенно было бы

  2. narcot 07.08.2025 18:21 # narcot
    ска, какой же мразотный пиздабол. странно, что не из майского



    Ранее в этом году совладелец сэр Джим Рэтклифф заявил, что «Манчестер Юнайтед» обанкротился бы к Рождеству, если бы не меры по сокращению расходов.

    Теперь они подписали двух игроков на общую сумму 127,5 млн фунтов стерлингов только в виде гарантированных трансферных выплат, предложили пакет стоимостью 74 млн фунтов стерлингов за Бенджамина Шешко и изучают другие позиции.

  3. ooaaaa 07.08.2025 18:18 # ooaaaa
    Никто не верит что он заиграет?

  4. narcot 07.08.2025 18:17 # narcot
    помочились на лондонских бестрофейников, получается

  5. scholes18 07.08.2025 18:12 # scholes18
    ого, купили Делапа v 2.0 за 85 лямов, просто ахуенно, он наверное в опорке играть будет, закроет самую проблемную зону.

  6. superperez101 07.08.2025 18:12 # superperez101
    можно даже сказать касл отскочил, тупого в доску игрока не покупает

  7. van-dijk 07.08.2025 18:10 # van-dijk
    Пшешко

  8. superperez101 07.08.2025 18:10 # superperez101
    сказочный долбоёб, прям как пидарастеркаПользователь получил предупреждение

  9. vyrentz 07.08.2025 18:08 # vyrentz
    в след сезоне обратно в РБ за 40

  10. bembo 07.08.2025 18:08 # bembo
    cлавно мю доят

    потратили в атаку четверть миллиарда на 3 игроков)))

    и апнулись ли сильно покажет только время)

  11. standard 07.08.2025 18:06 # standard
    че этот индюк новость на главной каждый час меняет?

  12. shearer1 07.08.2025 18:04 # shearer1
    Бизнес кар чё, покупать зелёных Хёйлундов за 100 +млн, и отдавать за 30 млн. А они игроки, довольны что подоили корову. То есть МУ

