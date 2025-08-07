Мэддисон порвал "кресты" и пропустит почти весь сезон 2025/26

Джеймс Мэддисон Полузащитник "Тоттенхэма" Джеймс Мэддисон порвал крестообразные связки правого колена и теперь пропустит большую часть предстоящего сезона.

Эта беда приключилась с Мэддисоном во время предсезонного матча против "Ньюкасла" в Южной Корее в прошлый уикенд.

Появившись на замену на 75-й минуте этого матча, прощального для капитана "Тоттенхэма" Сона Хен Мина, 28-летний англичанин провел на поле только девять минут.

После внешне безобидного единоборства Мэддисон оказался на газоне с нескрываем дискомфортом, после чего был унесен с поля на носилках, а со стадиона уезжал на костылях.

Как уточняет Sky Sports, Мэддисон порвал "кресты" того самого колена, из-за травмы которого Джеймс пропустил концовку прошлого сезона, включая финал Лиги Европы.

Впереди у Мэддисона операция и многие месяцы восстановления, а боссы "Тоттенхэма" могут задуматься о выходе на трансферный рынок ради замены Джеймсу, который забил 12 голов в 45 матчах прошлого сезона.




Метки Мэддисон, Тоттенхэм, травмы

Автор mihajlo   

Дата 07.08.2025 17:00

Количество просмотров Просмотров: 1027

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. vagifspurs 07.08.2025 18:00 # vagifspurs
    Ромеро капитан команды, вот это красиво конечно. Правильный человек будет с повязкой, вообще странно, что он остался, почему-то был уверен, что уйдет к Симеоне, красавчик

    (ответить)

  2. halamadrid94 07.08.2025 17:51 # halamadrid94
    Жаль добряка. Здоровья! Ну а Тоттенхэм должен выкупать Диблинга или Пакета

    (ответить)

  3. askarko 07.08.2025 17:46 # askarko
    покупайте стерлинга-глупцы

    (ответить)

  4. vagifspurs 07.08.2025 17:40 # vagifspurs
    На его месте должен был быть Вирц, но ничего, скоро и такую новость увидим

    (ответить)

  5. standard 07.08.2025 17:40 # standard
    вагиф ему миньетик сделает и травма заживет

    (ответить)

  6. meshuggah 07.08.2025 17:34 # meshuggah
    Здоровья

    (ответить)

  7. narcot 07.08.2025 17:24 # narcot
    помойка в кризисе играла в финалах и брала чашки чаще, чем арсосалик при ротетке вухахахахаха

    (ответить)

  8. narcot 07.08.2025 17:18 # narcot
    ja jebal nahoj


    Шешко перейдет в «Ман Юнайтед» за 85 млн евро с бонусами: финалист ЛЕ перехватил словенца у «Ньюкасла» и подписал с ним контракт до 2030-го (Фабрицио Романо)

    (ответить)

  9. thegodfather 07.08.2025 17:16 # thegodfather
    Если шишку толкнули за 85, кексона за 90
    Работаем!!!!

    (ответить)

  10. v-0987654321 07.08.2025 17:10 # v-0987654321
    Внизу семейка ишаков

    Пидарастерка теща её и сын Зины

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий




Поиск: