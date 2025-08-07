Мэддисон порвал "кресты" и пропустит почти весь сезон 2025/26

Полузащитник "Тоттенхэма" Джеймс Мэддисон порвал крестообразные связки правого колена и теперь пропустит большую часть предстоящего сезона.

Эта беда приключилась с Мэддисоном во время предсезонного матча против "Ньюкасла" в Южной Корее в прошлый уикенд.



Появившись на замену на 75-й минуте этого матча, прощального для капитана "Тоттенхэма" Сона Хен Мина, 28-летний англичанин провел на поле только девять минут.



После внешне безобидного единоборства Мэддисон оказался на газоне с нескрываем дискомфортом, после чего был унесен с поля на носилках, а со стадиона уезжал на костылях.



Как уточняет Sky Sports, Мэддисон порвал "кресты" того самого колена, из-за травмы которого Джеймс пропустил концовку прошлого сезона, включая финал Лиги Европы.



Впереди у Мэддисона операция и многие месяцы восстановления, а боссы "Тоттенхэма" могут задуматься о выходе на трансферный рынок ради замены Джеймсу, который забил 12 голов в 45 матчах прошлого сезона.