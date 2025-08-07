"Брайтон" отрицает контакт с "Юнайтед" насчет Балеба
Исполнительный директор "Брайтона" Фил Барбер заявил, что не обсуждал продажу полузащитника Карлоса Балеба в "Манчестер Юнайтед".
Накануне издание The Athletic сообщило, что "Юнайтед" через посредников обратился к "Брайтону" насчет покупки Балеба, хотя журналист Фабрицио Романо утверждает, что "красные дьяволы" установили контакт с лагерем Карлоса.
Однако Барбер уверяет, что "Юнайтед" не обращался к нему, и Фил вообще не ожидает ухода 21-летнего камерунца в это трансферное окно.
"Мы обладаем рядом замечательных талантов. Интерес к нашим игрокам будет всегда".
"Манчестер Юнайтед" не обращался ко мне, так что с этой точки зрения эта история является спекуляцией".
"Как я уже говорил ранее, мы всегда будем стремиться продавать наших лучших игроков в правильное время — не только для игрока, но также для нас. Если мы поступим таким образом с кем-либо из игроков, у Фабиана (Хюрцелера, главного тренера) все равно останется очень боеспособная команда, но мы не хотим продавать своих лучших игроков".
"Карлос — великолепный, великолепный талант. Впереди у него долгая карьера, и мы надеемся, он проведет здесь много лет, но такие вещи непредсказуемы в футболе", — цитирует Барбера Sky Sports.
