Хейлунд готовится покинуть МЮ в случае прихода Шешко
Нападающий Расмус Хейлунд смирился с тем, что ему придется уйти, если "Манчестер Юнайтед" купит Беньямина Шешко из немецкого "РБ Лейпциг".
Согласно свежим слухам, Шешко уже сделал свой выбор в пользу "Юнайтед", который теперь договаривается с "РБ Лейпциг" о компенсации за 22-летнего словенца.
По информации Manchester Evening News, приход Шешко будет означать конец карьеры Хейлунда в "Юнайтед". По крайней мере, именно так считает сам Расмус.
Ранее 22-летний Хейлунд говорил, что хочет сражаться за свое будущее в "Юнайтед", однако Расмус чувствует, что Шешко будет прямой заменой ему.
Если верить BBC, "Юнайтед" готов отпустить Хейлунда всего за 30 миллионов фунтов, хотя два года назад игрок сборной Дании был куплен у "Аталанты" за 73 млн. фунтов.
07.08.2025 14:00
Просмотров: 748
