Хейлунд готовится покинуть МЮ в случае прихода Шешко

Расмус Хейлунд Нападающий Расмус Хейлунд смирился с тем, что ему придется уйти, если "Манчестер Юнайтед" купит Беньямина Шешко из немецкого "РБ Лейпциг".

Согласно свежим слухам, Шешко уже сделал свой выбор в пользу "Юнайтед", который теперь договаривается с "РБ Лейпциг" о компенсации за 22-летнего словенца.

По информации Manchester Evening News, приход Шешко будет означать конец карьеры Хейлунда в "Юнайтед". По крайней мере, именно так считает сам Расмус.

Ранее 22-летний Хейлунд говорил, что хочет сражаться за свое будущее в "Юнайтед", однако Расмус чувствует, что Шешко будет прямой заменой ему.

Если верить BBC, "Юнайтед" готов отпустить Хейлунда всего за 30 миллионов фунтов, хотя два года назад игрок сборной Дании был куплен у "Аталанты" за 73 млн. фунтов.




Автор mihajlo   

Дата 07.08.2025 14:00

Количество просмотров Просмотров: 748

Последние комментарии:




  1. shearer1 07.08.2025 15:12 # shearer1
    Шиш, очередной Хуйланд

    (ответить)

  2. quavo 07.08.2025 14:03 # quavo
    чисто по человечески его жаль, но он тупой недофутболист. ему повезло оказаться в мю.

    (ответить)

