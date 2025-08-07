Хейлунд готовится покинуть МЮ в случае прихода Шешко

Нападающий Расмус Хейлунд смирился с тем, что ему придется уйти, если "Манчестер Юнайтед" купит Беньямина Шешко из немецкого "РБ Лейпциг".

Согласно свежим слухам, Шешко уже сделал свой выбор в пользу "Юнайтед", который теперь договаривается с "РБ Лейпциг" о компенсации за 22-летнего словенца.



По информации Manchester Evening News, приход Шешко будет означать конец карьеры Хейлунда в "Юнайтед". По крайней мере, именно так считает сам Расмус.



Ранее 22-летний Хейлунд говорил, что хочет сражаться за свое будущее в "Юнайтед", однако Расмус чувствует, что Шешко будет прямой заменой ему.



Если верить BBC, "Юнайтед" готов отпустить Хейлунда всего за 30 миллионов фунтов, хотя два года назад игрок сборной Дании был куплен у "Аталанты" за 73 млн. фунтов.