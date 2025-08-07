"Челси" рискует начать сезон без Колуилла

Главный тренер "Челси" Энцо Мареска сообщил, что защитник Леви Колуилл получил травму на тренировке и теперь рискует пропустить старт нового сезона.

22-летний Колуилл превосходно провел прошлый сезон, приняв участие в 42 матчах во всех соревнованиях и утвердившись ключевым игроком команды Марески.



В минувший понедельник большинство игроков первой команды "Челси" приступили к тренировкам, и Колуилл сразу же травмировался.



"В последние два дня у нас возникли проблемы с Леви Колуиллом, и мы не знаем, как долго он будет отсутствовать. Надеюсь, не слишком долго, но это определенно проблема для нас".



"Это случилось на первой же тренировке в понедельник. Буквально на последних минутах занятия он что-то почувствовал".



"Что это за травма? Нам нужно подождать, мы пока не знаем", — цитирует Мареску Sky Sports.