Светская хроника за четверг

"Ливерпуль" интересуется Брадли Барколя. Матео Ковачич отказался от переезда в Саудовскую Аравию. Джек Уилшир может вернуться в "Арсенал". Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за четверг.

"Реал" исключает уходит Родриго в аренду и лишь готов продать бразильского вингера за 78 миллионов фунтов. (Marca)



"Ливерпуль" проявляет интерес к нападающему ПСЖ Брадли Барколя, но в данный момент сосредоточен на Александере Исаке из "Ньюкасла". (Fabrizio Romano)



"РБ Лейпциг" приближается к договоренности с полузащитником "Ливерпуля" Харви Эллиоттом, после достижения которой сделает предложение "красным". (Fabrizio Romano)



"Интер" готов позвать вингера "Манчестер Юнайтед" Джейдона Санчо, если не сможет заполучить Адемолу Лукмана из "Аталанты". (Gazzetta dello Sport)



Полузащитник "Манчестер Сити" Матео Ковачич отверг интерес из Саудовской Аравии. (Fabrizio Romano)



Полузащитник "Ювентуса" Дуглас Луис близок к переходу в "Ноттингем Форест". Ибраим Сангаре может отправиться в противоположном направлении. (Gazzetta dello Sport)



"Эвертон" также заинтересован в Луисе и готов взять Дугласа в аренду с последующим выкупом. (Daily Mail)



"Эвертону" придется раскошелиться на 12 млн. фунтов, чтобы арендовать вингера "Сити" Джека Грилиша на сезон 2025/26. (Daily Mirror)



"Шахтер" отклонил предложение "Фулхэма" в 35 млн. фунтов, включая бонусы, о покупке вингера Кевина. (Fabrizio Romano)



"Ньюкасл" провел предварительные переговоры о покупке нападающего "Челси" Николаса Джексона. (Ben Jacobs)



Другое



"Арсенал" потерпел поражение 2:3 от "Вильярреала" в предсезонном матче. (Sky Sports)



Джек Уилшир, который сейчас трудится в "Норвиче", является кандидатом на должность тренера команды "Арсенала" U-21. (BBC)



Бывший совладелец "Пэлас" Джон Текстор заинтересован в покупке "Шеффилд Уэнсдей". (The Independent)



Нападающий Александер Исак не был приглашен на барбекю-вечеринку игроков "Ньюкасла" и их семей. (The Telegraph)



С тренировочной базы "Челси" в Кобхэме исчезло оборудование для видеосъемки на 30,000 фунтов. Делом занимается полиция. (The Sun)



15-летний Кай Руни, сын легендарного Уэйна Руни, был переведен в академии "Юнайтед" сразу на три уровня вверх — в команду U-19. (The Sun)