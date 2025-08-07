"Саутгемптон" отстранил Диблинга от контактных тренировок
"Саутгемптон" ограничил активность Тайлера Диблинга на тренировках на фоне переговоров о переходе своего вингера в "Эвертон".
По информации BBC, этим летом "Саутгемптон" отклонил уже три предложения "Эвертона" о покупке Диблинга. Последнее из них составило 40 миллионов фунтов плюс 5 млн. фунтов в виде бонусов.
Однако два клуба продолжают переговоры, и у 19-летнего англичанина есть высокие шансы вскоре присоединиться к команде Дэвида Мойеса.
И чтобы не ставить сделку под угрозу, Диблинг был отстранен "Саутгемптоном" от контактных тренировок. В матче первого тура Чемпионшипа против "Рексема" в ближайшую субботу Тайлер, вероятно, тоже не сыграет.
В прошлом сезоне, который обернулся для "святых" вылетом в Чемпионшип, Диблинг сыграл 33 матча в Премьер-Лиге и забил два гола. Также Тайлер отличился против "Суонси" в Кубке Англии.
07.08.2025
