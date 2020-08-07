"Ипсвич" отказался продать Хатчинсона в "Форест"

"Ипсвич" ответил отказом на предложение "Ноттингем Форест" в 35 миллионов фунтов о покупке вингера Омари Хатчинсона.

Как сообщает The Athletic, "Ипсвич" хочет значительно больше денег за Хатчинсона, которого сами "трактористы" выкупили у "Челси" за 22.5 млн. фунтов прошлым летом после успешной аренды.



В прошлом сезоне 21-летний англичанин забил три гола и отдал две результативные передачи в 31 матче Премьер-Лиги, но "Ипсвичу" этого оказалось недостаточно, чтобы избежать вылета в Чемпионшип.



Утверждается, что интерес к Хатчинсону сохраняет "Брентфорд", который рассматривает Омари в качестве замены для проданного в "Манчестер Юнайтед" Бриана Мбемо.