"Аль-Хиляль" полностью согласовал покупку Нуньеса

Дарвин Нуньес Саудовский "Аль-Хиляль" полностью согласовал приобретение нападающего "Ливерпуля" Дарвина Нуньеса.

Накануне стало известно, что "Ливерпуль" согласился отпустить Нуньеса в "Аль-Хиляль" за 53 миллиона евро (46 млн. фунтов) плюс бонусы, и теперь окончательное решение за самим Дарвином.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, с Нуньесом "Аль-Хиляль" тоже договорился. Стороны согласовали трехлетний контракт, который позволит Дарвину увеличить свою зарплату со 140,000 до 400,000 фунтов в неделю, уточняет talkSPORT.

В четверг Нуньес должен попрощаться со своими партнерами по команде и персоналом "Ливерпуля" на базе в Керби, чтобы затем вылететь в Германию на медобследование.

Нуньес провел в "Ливерпуле" три сезона, забив 40 голов в 143 матчах. В течение этого времени Дарвин регулярно навлекал на себя критику, упуская моменты.




Метки Аль-Хиляль, Ливерпуль, Нуньес

Автор mihajlo   

Дата 07.08.2025 08:00

Количество просмотров Просмотров: 1045

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. sausage 07.08.2025 09:14 # sausage
    Ну теперь точно жд&#235;м напа. Исак? Ч&#235;т он токсичный какой-то, настораживает.

    (ответить)

  2. sausage 07.08.2025 09:07 # sausage
    Ну зп норм насыпали. Удачи Дарвину, пусть подзаработает и возвращается в Европу. Легенда.

    (ответить)

  3. smokekush 07.08.2025 08:56 # smokekush
    Повезло Ливерке от этого калича избавиться)

    (ответить)

  4. ooaaaa 07.08.2025 08:51 # ooaaaa
    немного математики

    фримпонг 29.5
    пеши 1.5
    фиртз 100
    керкрез 40
    экитике 69
    ................потратили 240

    продали
    трент 8.4
    келлехер 12.5
    филлипс 3
    куанса 30
    диаз 60
    нуньез 46
    ..............продали на 168

    -72 ляма за лето? заверните там еще исака, барколя и гехи. даже толком не потратились летом все как обычно, а еще говорят лфк деньгами сорит ))

    (ответить)

  5. meshuggah 07.08.2025 08:48 # meshuggah
    Угочукву Челси продали в Бернлей за 28,7

    норм так бизнескарим и ссым на подзалупаль

    (ответить)

  6. meshuggah 07.08.2025 08:46 # meshuggah
    норм так обоссали подзалупок, хотели 60, а получать только 40 ахахахаха от

    (ответить)

  7. ooaaaa 07.08.2025 08:18 # ooaaaa
    Маловато но таки продали
    Peace

    (ответить)

  8. chop 07.08.2025 08:07 # chop
    Один нормальный лузерпук и того в рабство полужидам отдали

    (ответить)

  9. division 07.08.2025 08:06 # division
    Сквиртослав+Китикет+Пингпонг

    Разгадайте ребус

    (ответить)

  10. turist 07.08.2025 08:03 # turist
    Это было легендарно!

    (ответить)

  11. tigerpool 07.08.2025 08:00 # tigerpool
    Удачи Дарвиззи, легенда !

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий




Поиск: