"Аль-Хиляль" полностью согласовал покупку Нуньеса

Саудовский "Аль-Хиляль" полностью согласовал приобретение нападающего "Ливерпуля" Дарвина Нуньеса.

Накануне стало известно, что "Ливерпуль" согласился отпустить Нуньеса в "Аль-Хиляль" за 53 миллиона евро (46 млн. фунтов) плюс бонусы, и теперь окончательное решение за самим Дарвином.



Как сообщает журналист Фабрицио Романо, с Нуньесом "Аль-Хиляль" тоже договорился. Стороны согласовали трехлетний контракт, который позволит Дарвину увеличить свою зарплату со 140,000 до 400,000 фунтов в неделю, уточняет talkSPORT.



В четверг Нуньес должен попрощаться со своими партнерами по команде и персоналом "Ливерпуля" на базе в Керби, чтобы затем вылететь в Германию на медобследование.



Нуньес провел в "Ливерпуле" три сезона, забив 40 голов в 143 матчах. В течение этого времени Дарвин регулярно навлекал на себя критику, упуская моменты.