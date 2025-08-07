"Аль-Хиляль" полностью согласовал покупку Нуньеса
Саудовский "Аль-Хиляль" полностью согласовал приобретение нападающего "Ливерпуля" Дарвина Нуньеса.
Накануне стало известно, что "Ливерпуль" согласился отпустить Нуньеса в "Аль-Хиляль" за 53 миллиона евро (46 млн. фунтов) плюс бонусы, и теперь окончательное решение за самим Дарвином.
Как сообщает журналист Фабрицио Романо, с Нуньесом "Аль-Хиляль" тоже договорился. Стороны согласовали трехлетний контракт, который позволит Дарвину увеличить свою зарплату со 140,000 до 400,000 фунтов в неделю, уточняет talkSPORT.
В четверг Нуньес должен попрощаться со своими партнерами по команде и персоналом "Ливерпуля" на базе в Керби, чтобы затем вылететь в Германию на медобследование.
Нуньес провел в "Ливерпуле" три сезона, забив 40 голов в 143 матчах. В течение этого времени Дарвин регулярно навлекал на себя критику, упуская моменты.
07.08.2025 08:00
Последние комментарии:
Ну теперь точно ждëм напа. Исак? Чëт он токсичный какой-то, настораживает.
(ответить)
Ну зп норм насыпали. Удачи Дарвину, пусть подзаработает и возвращается в Европу. Легенда.
(ответить)
Повезло Ливерке от этого калича избавиться)
(ответить)
немного математики
фримпонг 29.5
пеши 1.5
фиртз 100
керкрез 40
экитике 69
................потратили 240
продали
трент 8.4
келлехер 12.5
филлипс 3
куанса 30
диаз 60
нуньез 46
..............продали на 168
-72 ляма за лето? заверните там еще исака, барколя и гехи. даже толком не потратились летом все как обычно, а еще говорят лфк деньгами сорит ))
(ответить)
Угочукву Челси продали в Бернлей за 28,7
норм так бизнескарим и ссым на подзалупаль
(ответить)
норм так обоссали подзалупок, хотели 60, а получать только 40 ахахахаха от
(ответить)
Маловато но таки продали
Peace
(ответить)
Один нормальный лузерпук и того в рабство полужидам отдали
(ответить)
Сквиртослав+Китикет+Пингпонг
Разгадайте ребус
(ответить)
Это было легендарно!
(ответить)
Удачи Дарвиззи, легенда !
(ответить)
