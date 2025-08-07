"Бернли" приобрел Лесли Угочукву

Новичок Премьер-Лиги "Бернли" приобрел у "Челси" полузащитника Лесли Угочукву.

По информации BBC, "Бернли" заплатил за Угочукву сумму, близкую к тем 23.2 млн. фунтов, за которые "Челси" приобрел Лесли у "Ренна" в 2023 году.



Угочукву сыграл 15 матчей за "Челси" в своем дебютном английском сезоне, а на прошлую кампанию был отправлен в аренду в "Саутгемптон", где принял участие в 31 поединке во всех соревнованиях.



"Как только я узнал об интересе клуба ко мне, я хотел услышать больше об их проекте. Я поговорил с тренером и Максимом (Эстевом), и они оба так страстно высказались о клубе и направлении, в котором он движется".



"Я чувствую, что это идеальный переход для меня на данной стадии моей карьеры", — сообщил Угочукву.