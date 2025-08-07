"Юнайтед" обратился насчет Балеба

"Манчестер Юнайтед" обратился насчет приобретения полузащитника "Брайтона" Карлоса Балеба.

Практически договорившись о покупке нападающего "РБ Лейпциг" Беньямина Шешко, теперь "Юнайтед" смещает свой фокус на укрепление центра поля.



По информации The Athletic, "Юнайтед" через посредников обратился к "Брайтону" насчет Балеба, который был приобретен "чайками" за 26 миллионов фунтов два года назад на замену Мойсесу Кайседо.



В прошлом сезоне 21-летний камерунец по-настоящему раскрылся, приняв участие в 40 матчах во всех соревнованиях и заслужив репутацию одного из лучших игроков на своей позиции в Премьер-Лиге.



Sky Sports называет продажу Балеба этим летом "крайне маловероятной". У Карлоса остается еще четыре года по контракту, и "чайки" готовы рассмотреть только действительно крупные предложения — уровня Кайседо, за которого "Челси" выложил 115 млн. фунтов.