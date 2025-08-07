"Сандерленд" взял Гиу в аренду у "Челси"

"Сандерленд" объявил о переходе в клуб нападающего "Челси" Марка Гиу на правах аренды, рассчитанной до конца сезона 2025/26.

Гиу присоединился к "Челси" только прошлым летом, перебравшись за 5 миллионов фунтов из родной "Барселоны", за которую он успел сыграть семь матчей.



В прошлом сезоне Гиу сыграл 16 матчей за "Челси" и забил шесть голов, выиграв с командой Энцо Марески Лигу Конференций и клубный Чемпионат Мира.



С появлением на "Стэмфорд Бридж" Лиама Делапа и Жоао Педро 19-летнему испанцу стало еще сложнее рассчитывать на игровые минуты, чем и воспользовался вышедший в Премьер-Лигу "Сандерленд".



Добавим, Гиу стал уже девятым приобретением "черных котов" этим летом.