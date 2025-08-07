"Сандерленд" взял Гиу в аренду у "Челси"
"Сандерленд" объявил о переходе в клуб нападающего "Челси" Марка Гиу на правах аренды, рассчитанной до конца сезона 2025/26.
Гиу присоединился к "Челси" только прошлым летом, перебравшись за 5 миллионов фунтов из родной "Барселоны", за которую он успел сыграть семь матчей.
В прошлом сезоне Гиу сыграл 16 матчей за "Челси" и забил шесть голов, выиграв с командой Энцо Марески Лигу Конференций и клубный Чемпионат Мира.
С появлением на "Стэмфорд Бридж" Лиама Делапа и Жоао Педро 19-летнему испанцу стало еще сложнее рассчитывать на игровые минуты, чем и воспользовался вышедший в Премьер-Лигу "Сандерленд".
Добавим, Гиу стал уже девятым приобретением "черных котов" этим летом.
07.08.2025 00:05
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