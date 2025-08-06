"Тоттенхэм" объявил о продаже Сона в "Лос-Анджелес"
"Тоттенхэм" официально подтвердил продажу своего капитана Сона Хен Мина в "Лос-Анджелес" из МЛС.
Еще в минувшую субботу 33-летний Сон поведал на пресс-конференции, что попросил "Тоттенхэм" отпустить его клуба.
Несмотря на интерес из Саудовской Аравии, нападающий сборной Южной Кореи решил продолжить карьеру в Соединенных Штатах.
По информации Sky Sports, Сон обошелся "Лос-Анджелесу" в рекордные для МЛС 20 миллионов фунтов.
Сон выступал за "Тоттенхэм" после своего перехода из "Байера" в 2015 году, в прошлом сезоне выиграв Лигу Европы — свой первый трофей со "шпорами".
Всего Сон забил 173 гола в 454 матчах за "Тоттенхэм", что делает его пятым лучшим бомбардиром лондонского клуба всех времен.
"Сонни — один из величайших игроков, когда-либо носивших эту знаменитую белоснежную футболку, и наблюдать за его игрой на протяжении последнего десятилетия было удовольствием. Он не только удивительно одаренный футболист, но также невероятный человек, который тронул сердца и вдохновил людей в клубе и по всему миру".
"Триумф в Лиге Европы в Бильабо был воистину волшебным моментом в истории клуба, и то, как Сонни поднимает трофей, является прекрасным и запоминающимся воспоминанием о его великолепном десятилетии в "Тоттенхэме".
"Сонни дал столь многое этому клубу на поле и за его пределами, и мы всегда будем благодарны за это. Мы желаем ему всего наилучшего в будущем, и мы всегда будем рады его возвращению в клуб как любимого и дорогого члена нашей семьи "шпор", — сообщил президент "Тоттенхэма" Даниэль Леви.
06.08.2025 23:00
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почему чурка тригерится на кабардинку?
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А горелый эмагар продолжает с горелым очком проецировать свои фантазии на меня орууу
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как доехать из кабардинки до мск?
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