Артета: "Обладаем большой верой в достижение своих целей"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета заявил, что его команда обладает "большой верой" в достижение своих целей в предстоящем сезоне.

В трех предыдущих сезонах "Арсенал" неизменно занимал второе место в Премьер-Лиге, однако Артета чувствует, что с летними приобретениями "канониры" смогут, наконец, завоевать титул.



"Эти новые приобретения добавят составу мастерства и глубины, что нам потребуется в предстоящем сезоне".



"Мы знаем, каковы наши цели и чего мы хотим достичь в этом сезоне. И мы обладаем большой верой в свою способность достичь этого".



"Мы были очень, очень близки в предыдущих сезонах, и команда целиком определит, достигнем мы этого или нет".



"Но в то же время мы должны убедиться, что не упускаем из виду то, что нам нужно делать на ежедневной основе для достижения желаемых уровней".



"Мы должны быть требовательны к себе, потому что это самое важное. Внутренние требования должны всегда превосходить любые внешние требования. Это то, к чему мы стремимся каждый день", — говорится в программке на предсезонный матч против "Вильярреала".