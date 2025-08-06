Артета: "Обладаем большой верой в достижение своих целей"
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета заявил, что его команда обладает "большой верой" в достижение своих целей в предстоящем сезоне.
В трех предыдущих сезонах "Арсенал" неизменно занимал второе место в Премьер-Лиге, однако Артета чувствует, что с летними приобретениями "канониры" смогут, наконец, завоевать титул.
"Эти новые приобретения добавят составу мастерства и глубины, что нам потребуется в предстоящем сезоне".
"Мы знаем, каковы наши цели и чего мы хотим достичь в этом сезоне. И мы обладаем большой верой в свою способность достичь этого".
"Мы были очень, очень близки в предыдущих сезонах, и команда целиком определит, достигнем мы этого или нет".
"Но в то же время мы должны убедиться, что не упускаем из виду то, что нам нужно делать на ежедневной основе для достижения желаемых уровней".
"Мы должны быть требовательны к себе, потому что это самое важное. Внутренние требования должны всегда превосходить любые внешние требования. Это то, к чему мы стремимся каждый день", — говорится в программке на предсезонный матч против "Вильярреала".
06.08.2025 22:00
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точнее пепе
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папе передаёт привет
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