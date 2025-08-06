"Ньюкасл" обдумывает покупку Джона Макгинна

"Ньюкасл" задумывается о приобретении капитана "Астон Виллы" Джона Макгинна.

В данный момент главный тренер "Ньюкасла" Эдди Хау весьма ограничен в выборе центральных полузащитников, потому что Шон Лонгстафф был продан в "Лидс" за 12 миллионов фунтов, а Джо Уиллок выбыл из строя на срок до полутора месяцев с травмой бедра.



Как сообщает Daily Mail, одним из рассматриваемых "Ньюкаслом" вариантов по укреплению центра поля является Макгинн, которого ранее этим летом сватали в "Эвертон".



Пока "Ньюкасл" не делал запросов или предложений по полузащитникам, потому что сосредоточен на урегулировании ситуации с возможным уходом нападающего Александера Исака.



Макгинну уже 30 лет, а от его контракта остается два года, поэтому в "Ньюкасле" чувствуют, что "Вилла", которая не попала в Лигу Чемпионов, может быть открыта к продаже игрока сборной Шотландии.