Доннарумма не собирается в "Юнайтед"

Голкипер Джанлуиджи Доннарумма рад остаться в ПСЖ на сезон 2025/26, несмотря на существующий интерес со стороны "Манчестер Юнайтед".

Зайдя в тупик в переговорах с Доннаруммой о продлении истекающего следующим летом контракта, ПСЖ решился на покупку Люки Шевалье из "Лилля".



Как сообщает журналист Бен Джейкобс, ПСЖ предпочитает продать Доннарумму этим летом, желая выручить за 26-летнего итальянца свыше 30 миллионов фунтов.



Однако Доннарумма рад остаться в Париже до конца своего действующего контракта и с другими клубами, включая "Юнайтед" и "Галатасарай", пока не контактировал.



Зарабатывающий 214,000 фунтов в неделю Доннарумма допускает свой уход из ПСЖ этим летом, только если ему поступит предложение элитного уровня. Речь не только о деньгах, но и о возможности выступать в Лиге Чемпионов.