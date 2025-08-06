Доннарумма не собирается в "Юнайтед"
Голкипер Джанлуиджи Доннарумма рад остаться в ПСЖ на сезон 2025/26, несмотря на существующий интерес со стороны "Манчестер Юнайтед".
Зайдя в тупик в переговорах с Доннаруммой о продлении истекающего следующим летом контракта, ПСЖ решился на покупку Люки Шевалье из "Лилля".
Как сообщает журналист Бен Джейкобс, ПСЖ предпочитает продать Доннарумму этим летом, желая выручить за 26-летнего итальянца свыше 30 миллионов фунтов.
Однако Доннарумма рад остаться в Париже до конца своего действующего контракта и с другими клубами, включая "Юнайтед" и "Галатасарай", пока не контактировал.
Зарабатывающий 214,000 фунтов в неделю Доннарумма допускает свой уход из ПСЖ этим летом, только если ему поступит предложение элитного уровня. Речь не только о деньгах, но и о возможности выступать в Лиге Чемпионов.
06.08.2025 20:00
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Да и нахуй он не нужон.
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