"Ноттингем Форест" подписал Ганна

"Ноттингем Форест" подписал свободным агентом бывшего голкипера "Норвича" Ангуса Ганна.

В прошлом сезоне 29-летний Ганн был первым номером "Норвича", сыграв 35 матчей в Чемпионшипе. Однако Ангус решил не продлевать свой истекший в конце июня контракт с "канарейками".



Ганн заключил с "Форест" однолетнее соглашение и теперь будет страховать первого номера "лесников" Матца Сельса, который завоевал "Золотую перчатку" Премьер-Лиги в прошлом сезоне.



За два периода в "Норвиче" Ганн провел 172 матча, также поиграв за Саутгемптон" и "Стоук". За сборную Шотландии Ангус провел 16 матчей.