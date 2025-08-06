"Эвертон" купил Дьюсбери-Холла у "Челси"

"Эвертон" подтвердил приобретение полузащитника "Челси" Кирнана Дьюсбери-Холла.

Дьюсбери-Холл заключил с "Эвертоном" контракт до 2030 года и стал пятым приобретением команды Дэвида Мойеса этим летом после Марка Траверса, Адама Азну, Карлоса Алькараса и Тьерно Барри.



По информации Sky Sports, 26-летний англичанин обошелся "Эвертону" в 29 миллионов фунтов, включая гарантированную сумму в 25 млн. фунтов.



Дьюсбери-Холл является продуктом академии "Лестера", который он покинул прошлым летом, отправившись вслед за главным тренером Энцо Мареской в "Челси" по сделке стоимостью 30 млн. фунтов.



С тех пор Дьюсбери-Холл провел 36 матчей за "Челси" во всех соревнованиях. Преимущественно Кирнан был лишь игроком ротации, но при этом успел выиграть Лигу Конференций и клубный Чемпионат Мира.



"Эвертон" — один из крупнейших клубов в стране, и я думаю, его ждет яркое будущее в ближайшие пару лет. Мне было легко решиться на то, чтобы перейти сюда и играть за этот клуб".



"Посмотрите на стадион — он невероятен. Конечно, я поиграл на всех стадионах в Премьер-Лиге, и этот является одним из наиболее впечатляющих, если не самым впечатляющим, так что это само по себе стало важным фактором в моем желании перейти сюда", — сообщил Дьюсбери-Холл.



