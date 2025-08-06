"Эвертон" купил Дьюсбери-Холла у "Челси"

Кирнан Дьюсбери-Холл "Эвертон" подтвердил приобретение полузащитника "Челси" Кирнана Дьюсбери-Холла.

Дьюсбери-Холл заключил с "Эвертоном" контракт до 2030 года и стал пятым приобретением команды Дэвида Мойеса этим летом после Марка Траверса, Адама Азну, Карлоса Алькараса и Тьерно Барри.

По информации Sky Sports, 26-летний англичанин обошелся "Эвертону" в 29 миллионов фунтов, включая гарантированную сумму в 25 млн. фунтов.

Дьюсбери-Холл является продуктом академии "Лестера", который он покинул прошлым летом, отправившись вслед за главным тренером Энцо Мареской в "Челси" по сделке стоимостью 30 млн. фунтов.

С тех пор Дьюсбери-Холл провел 36 матчей за "Челси" во всех соревнованиях. Преимущественно Кирнан был лишь игроком ротации, но при этом успел выиграть Лигу Конференций и клубный Чемпионат Мира.

"Эвертон" — один из крупнейших клубов в стране, и я думаю, его ждет яркое будущее в ближайшие пару лет. Мне было легко решиться на то, чтобы перейти сюда и играть за этот клуб".

"Посмотрите на стадион — он невероятен. Конечно, я поиграл на всех стадионах в Премьер-Лиге, и этот является одним из наиболее впечатляющих, если не самым впечатляющим, так что это само по себе стало важным фактором в моем желании перейти сюда", — сообщил Дьюсбери-Холл.

Кирнан Дьюсбери-Холл




Метки Дьюсбери-Холл, трансферы, Челси, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 06.08.2025 18:00

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  1. danik9 06.08.2025 18:07 # danik9
    У чувака фетиш с синим цветом, надо бы к врачу обратиться, может травма какая детская…

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