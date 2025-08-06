"Ньюкасл" составил шорт-лист на замену Исаку

"Ньюкасл" составил шорт-лист на замену своему нападающему Александеру Исаку.

По информации talkSPORT, "Ньюкасл" признал поражение в борьбе с "Манчестер Юнайтед" за нападающего "РБ Лейпциг" Беньямина Шешко, однако угроза лишиться Исака не миновала для "сорок".



Исак по-прежнему настроен покинуть "Ньюкасл", из-за чего "сороки" даже были вынуждены попросить Александера тренироваться отдельно от своих партнеров по команде.



"Ньюкасл" опасается нового предложения "Ливерпуля" о покупке Исака и уже составил шорт-лист на замену 25-летнему шведу.



Список альтернатив Шешко включает в себя Олли Уоткинса из "Астон Виллы" и Лои Опенда из "РБ Лейпциг". Также ранее "Ньюкаслу" был предложен Николас Джексон из "Челси".



Параллельно "Ньюкасл" продолжает работу над приобретением Йоана Висса из "Брентфорда", уже заручившись согласием игрока на переход.