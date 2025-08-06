"Ньюкасл" составил шорт-лист на замену Исаку
"Ньюкасл" составил шорт-лист на замену своему нападающему Александеру Исаку.
По информации talkSPORT, "Ньюкасл" признал поражение в борьбе с "Манчестер Юнайтед" за нападающего "РБ Лейпциг" Беньямина Шешко, однако угроза лишиться Исака не миновала для "сорок".
Исак по-прежнему настроен покинуть "Ньюкасл", из-за чего "сороки" даже были вынуждены попросить Александера тренироваться отдельно от своих партнеров по команде.
"Ньюкасл" опасается нового предложения "Ливерпуля" о покупке Исака и уже составил шорт-лист на замену 25-летнему шведу.
Список альтернатив Шешко включает в себя Олли Уоткинса из "Астон Виллы" и Лои Опенда из "РБ Лейпциг". Также ранее "Ньюкаслу" был предложен Николас Джексон из "Челси".
Параллельно "Ньюкасл" продолжает работу над приобретением Йоана Висса из "Брентфорда", уже заручившись согласием игрока на переход.
06.08.2025 17:00
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