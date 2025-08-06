"Эвертон" обсуждает аренду Грилиша
"Эвертон" начал переговоры с "Манчестер Сити" насчет аренды вингера Джека Грилиша на сезон 2025/26.
В прошлом сезоне Премьер-Лиги Грилиш отметился лишь семью появлениями в стартовом составе "Сити", поэтому летом "горожане" дали Джеку возможность уйти, не став его брать на клубный Чемпиона Мира.
Четыре года назад Грилиш был куплен у "Астон Виллы" за 100 миллионов фунтов, поэтому "Сити" едва ли может рассчитывать на выгодную продажу игрока, которому уже 29 лет и который переживает затяжной спад.
Наиболее вероятным сценарием является уход Грилиша в аренду, и The Athletic утверждает, что "Эвертон" уже договаривается с "Сити", но сделка пока не близка.
Самому Грилишу важно обеспечить себя регулярной игровой практикой в предстоящем сезоне, чтобы попасть в заявку сборной Англии на Чемпионат Мира 2026 года.
06.08.2025 16:00
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Ну наконец то !! Парень хоть снова вернётся в игру , чисто бритиш стайл
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