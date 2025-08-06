"Эвертон" обсуждает аренду Грилиша

Джек Грилиш "Эвертон" начал переговоры с "Манчестер Сити" насчет аренды вингера Джека Грилиша на сезон 2025/26.

В прошлом сезоне Премьер-Лиги Грилиш отметился лишь семью появлениями в стартовом составе "Сити", поэтому летом "горожане" дали Джеку возможность уйти, не став его брать на клубный Чемпиона Мира.

Четыре года назад Грилиш был куплен у "Астон Виллы" за 100 миллионов фунтов, поэтому "Сити" едва ли может рассчитывать на выгодную продажу игрока, которому уже 29 лет и который переживает затяжной спад.

Наиболее вероятным сценарием является уход Грилиша в аренду, и The Athletic утверждает, что "Эвертон" уже договаривается с "Сити", но сделка пока не близка.

Самому Грилишу важно обеспечить себя регулярной игровой практикой в предстоящем сезоне, чтобы попасть в заявку сборной Англии на Чемпионат Мира 2026 года.




Метки Грилиш, Манчестер Сити, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 06.08.2025 16:00

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  1. gidro-met 06.08.2025 16:03 # gidro-met
    Ну наконец то !! Парень хоть снова вернётся в игру , чисто бритиш стайл

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