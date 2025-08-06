Каррагер: "За 150 миллионов фунтов вы должны не получить Мбаппе"

Легенда "Ливерпуля" Джейми Каррагер выступил против того, чтобы его клуб покупал нападающего "Ньюкасла" Александера Исака.

На прошлой неделе "Ньюкасл" отклонил предложение "Ливерпуля" в 120 миллионов фунтов по Исаку, оценив Александера в 150 млн. фунтов.



Каррагер хотел бы видеть Исака в "Ливерпуле", но находит цену за 25-летнего шведа завышенной, а также напоминает, что "красные" едва пригласили Уго Экитике из "Айнтрахта".



"Это было бы удивительное приобретение. Но будучи фанатом "Ливерпуля", я не хочу, чтобы клуб тратил 150 миллионов фунтов на Исака".



"Я бы мог представить, что он был целью номер один "Ливерпуля", но дело в том, что "Ливерпуль"купил за 80 миллионов фунтов Экитике, который тогда станет запасным. Это не кажется мне правильным".



"Я смотрю на Исака, и кажется, он начал капризничать, когда увидел, что "Арсенал" и "Ливерпуль" купили по нападающему. Разве он и его агент не должны были сказать "Ньюкаслу" о желании уйти еще несколько месяцев назад? Это просто выглядит немного беспорядочно".



"Если речь про "Ливерпуль", то трансфер Исака не выглядит запланированным. Я не думаю, что они планировали купить нападающего за 80 миллионов фунтов и затем еще одного за 120 миллионов фунтов".



"Я немного сочувствую Экитике. Потому что его взяли, и теперь внезапно может прийти Исак".



"Я хочу, чтобы "Ливерпуль" подписал Исака, но 150 миллионов фунтов кажутся мне деньгами уровня Мбаппе. За 150 миллионов фунтов вы должны получить Мбаппе", — цитирует Каррагера Sky Sports.