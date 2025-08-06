Каррагер: "За 150 миллионов фунтов вы должны не получить Мбаппе"

Александер Исак Легенда "Ливерпуля" Джейми Каррагер выступил против того, чтобы его клуб покупал нападающего "Ньюкасла" Александера Исака.

На прошлой неделе "Ньюкасл" отклонил предложение "Ливерпуля" в 120 миллионов фунтов по Исаку, оценив Александера в 150 млн. фунтов.

Каррагер хотел бы видеть Исака в "Ливерпуле", но находит цену за 25-летнего шведа завышенной, а также напоминает, что "красные" едва пригласили Уго Экитике из "Айнтрахта".

"Это было бы удивительное приобретение. Но будучи фанатом "Ливерпуля", я не хочу, чтобы клуб тратил 150 миллионов фунтов на Исака".

"Я бы мог представить, что он был целью номер один "Ливерпуля", но дело в том, что "Ливерпуль"купил за 80 миллионов фунтов Экитике, который тогда станет запасным. Это не кажется мне правильным".

"Я смотрю на Исака, и кажется, он начал капризничать, когда увидел, что "Арсенал" и "Ливерпуль" купили по нападающему. Разве он и его агент не должны были сказать "Ньюкаслу" о желании уйти еще несколько месяцев назад? Это просто выглядит немного беспорядочно".

"Если речь про "Ливерпуль", то трансфер Исака не выглядит запланированным. Я не думаю, что они планировали купить нападающего за 80 миллионов фунтов и затем еще одного за 120 миллионов фунтов".

"Я немного сочувствую Экитике. Потому что его взяли, и теперь внезапно может прийти Исак".

"Я хочу, чтобы "Ливерпуль" подписал Исака, но 150 миллионов фунтов кажутся мне деньгами уровня Мбаппе. За 150 миллионов фунтов вы должны получить Мбаппе", — цитирует Каррагера Sky Sports.




Метки Исак, Каррагер, Ливерпуль, Ньюкасл

Автор mihajlo   

Дата 06.08.2025 15:00

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  1. last-chapter 06.08.2025 15:31 # last-chapter
    С такими заголовками несложно заподозрить у себя дислексию

    (ответить)

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