"Ливерпуль" сможет получить за Нуньеса 46 млн. фунтов плюс бонусы

Стало известно, сколько "Ливерпуль" сможет заработать на продаже нападающего Дарвина Нуньеса в саудовский "Аль-Хиляль".

Ранее днем журналист Фабрицио Романо сообщил, что "Ливерпуль" полностью договорился о переходе Нуньеса в "Аль-Хиляль".



Сам же Романо уточняет, что чемпионы Премьер-Лиги гарантированно получат за Дарвина 53 миллиона евро (46 млн. фунтов). Также сделка будет предусматривать ряд бонусов.



В данный момент "Аль-Хиляль" продолжает переговоры с 26-летним Нуньесом об условиях личного контракта.



Уход Нуньеса может подтолкнуть "Ливерпуль" к тому, чтобы сделать новое предложение по нападающему "Ньюкасла" Александеру Исаку.