"Ливерпуль" сможет получить за Нуньеса 46 млн. фунтов плюс бонусы
Стало известно, сколько "Ливерпуль" сможет заработать на продаже нападающего Дарвина Нуньеса в саудовский "Аль-Хиляль".
Ранее днем журналист Фабрицио Романо сообщил, что "Ливерпуль" полностью договорился о переходе Нуньеса в "Аль-Хиляль".
Сам же Романо уточняет, что чемпионы Премьер-Лиги гарантированно получат за Дарвина 53 миллиона евро (46 млн. фунтов). Также сделка будет предусматривать ряд бонусов.
В данный момент "Аль-Хиляль" продолжает переговоры с 26-летним Нуньесом об условиях личного контракта.
Уход Нуньеса может подтолкнуть "Ливерпуль" к тому, чтобы сделать новое предложение по нападающему "Ньюкасла" Александеру Исаку.
06.08.2025 14:00
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Последние комментарии:
А за сколько брали эту портовую легенду
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06.08.2025 13:26 #
felix-the-cat
Долбаеб, 1.5 от 70 млн - это 35 уебище ты тупоголовое)))
Дают 46 млн фунтов
1.5 да
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Источник: https://fapl.ru/posts/116415/?c=1#c8085980
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норм так обоссали подзалупок, хотели 60, а получать только 40 ахахахаха
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