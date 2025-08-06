"Ливерпуль" сможет получить за Нуньеса 46 млн. фунтов плюс бонусы

Дарвин Нуньес Стало известно, сколько "Ливерпуль" сможет заработать на продаже нападающего Дарвина Нуньеса в саудовский "Аль-Хиляль".

Ранее днем журналист Фабрицио Романо сообщил, что "Ливерпуль" полностью договорился о переходе Нуньеса в "Аль-Хиляль".

Сам же Романо уточняет, что чемпионы Премьер-Лиги гарантированно получат за Дарвина 53 миллиона евро (46 млн. фунтов). Также сделка будет предусматривать ряд бонусов.

В данный момент "Аль-Хиляль" продолжает переговоры с 26-летним Нуньесом об условиях личного контракта.

Уход Нуньеса может подтолкнуть "Ливерпуль" к тому, чтобы сделать новое предложение по нападающему "Ньюкасла" Александеру Исаку.




Метки Аль-Хиляль, Ливерпуль, Нуньес

Автор mihajlo   

Дата 06.08.2025 14:00

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Последние комментарии:




  1. division 06.08.2025 14:40 # division
    А за сколько брали эту портовую легенду

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  2. hachidlo 06.08.2025 14:35 # hachidlo
    06.08.2025 13:26 #
    felix-the-cat

    Долбаеб, 1.5 от 70 млн - это 35 уебище ты тупоголовое)))

    Дают 46 млн фунтов

    1.5 да

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    Источник: https://fapl.ru/posts/116415/?c=1#c8085980

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  3. meshuggah 06.08.2025 14:27 # meshuggah
    норм так обоссали подзалупок, хотели 60, а получать только 40 ахахахаха

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