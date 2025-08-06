МЮ все ближе к компромиссу с "РБ Лейпциг" по Шешко

"Манчестер Юнайтед" приближается к компромиссу с немецким "РБ Лейпциг" насчет стоимости нападающего Беньямина Шешко.

Накануне стало известно, что Шешко выбирает для продолжения карьеры "Юнайтед", а не "Ньюкасл", хотя "сороки" предложили за него меньше денег.



Стартовое предложение "Юнайтед" по Шешко составило 85 миллионов евро (73.8 млн. фунтов). И хотя оно не было принято, "красные дьяволы" продолжают переговоры с "РБ Лейпциг" об условиях сделки.



Как сообщает Sky Sport Germany, эти переговоры проходят в позитивном ключе, и у "Юнайтед" уже появилась уверенность насчет приобретения 22-летнего игрока сборной Словении.