МЮ все ближе к компромиссу с "РБ Лейпциг" по Шешко
"Манчестер Юнайтед" приближается к компромиссу с немецким "РБ Лейпциг" насчет стоимости нападающего Беньямина Шешко.
Накануне стало известно, что Шешко выбирает для продолжения карьеры "Юнайтед", а не "Ньюкасл", хотя "сороки" предложили за него меньше денег.
Стартовое предложение "Юнайтед" по Шешко составило 85 миллионов евро (73.8 млн. фунтов). И хотя оно не было принято, "красные дьяволы" продолжают переговоры с "РБ Лейпциг" об условиях сделки.
Как сообщает Sky Sport Germany, эти переговоры проходят в позитивном ключе, и у "Юнайтед" уже появилась уверенность насчет приобретения 22-летнего игрока сборной Словении.
06.08.2025 13:00
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