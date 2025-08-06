Эстевао: "Хочу выиграть Премьер-Лигу и Лигу Чемпионов с "Челси"
Вингер Эстевао Виллиан рассказал, с какими амбициями он пришел в "Челси".
Накануне "Челси" представил Эстевао, купленного более года назад у "Палмейраса", в качестве своего игрока.
У Эстевао хватало предложений в Европе, однако 18-летний бразилец уверен, что "Челси" — лучшее место для того, чтобы он достиг своих командных и персональных целей.
"Что меня привлекло в "Челси"? Их планы, структура и сам клуб. Все. Но в основном имеющиеся у клуба планы и проект, которые заинтересовали меня и мою семью. Думаю, это было лучшее решение, которое мы могли принять".
"Мои долгосрочные цели в "Челси"? Я хочу выиграть все возможные трофеи: Премьер-Лигу, а также Лигу Чемпионов. А в личном плане хочу стать лучшим в мире и продолжать упорно трудиться, чтобы исполнить эти мечты", — сообщил Эстевао официальному веб-сайту "Челси".
06.08.2025 12:00
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Последние комментарии:
Эстэвао, как тупой хохол, который думает шо переможэт, при всём при том, что его ждёт неминуемый пиздец. Недоразвитые.
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Импераааааатор!!!
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Поэтому предзаказал ФС26?
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в итоге выиграет лигу конференции
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