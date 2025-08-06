Эстевао: "Хочу выиграть Премьер-Лигу и Лигу Чемпионов с "Челси"

Эстевао Вингер Эстевао Виллиан рассказал, с какими амбициями он пришел в "Челси".

Накануне "Челси" представил Эстевао, купленного более года назад у "Палмейраса", в качестве своего игрока.

У Эстевао хватало предложений в Европе, однако 18-летний бразилец уверен, что "Челси" — лучшее место для того, чтобы он достиг своих командных и персональных целей.

"Что меня привлекло в "Челси"? Их планы, структура и сам клуб. Все. Но в основном имеющиеся у клуба планы и проект, которые заинтересовали меня и мою семью. Думаю, это было лучшее решение, которое мы могли принять".

"Мои долгосрочные цели в "Челси"? Я хочу выиграть все возможные трофеи: Премьер-Лигу, а также Лигу Чемпионов. А в личном плане хочу стать лучшим в мире и продолжать упорно трудиться, чтобы исполнить эти мечты", — сообщил Эстевао официальному веб-сайту "Челси".




Метки Челси, Эстевао

Автор mihajlo   

Дата 06.08.2025 12:00

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Последние комментарии:




  1. danmancunian 06.08.2025 12:49 # danmancunian
    Эстэвао, как тупой хохол, который думает шо переможэт, при всём при том, что его ждёт неминуемый пиздец. Недоразвитые.

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  2. chelsea762 06.08.2025 12:26 # chelsea762
    Импераааааатор!!!

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  3. vyrentz 06.08.2025 12:13 # vyrentz
    Поэтому предзаказал ФС26?

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  4. standard 06.08.2025 12:10 # standard
    в итоге выиграет лигу конференции

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