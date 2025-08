Светская хроника за среду

"Ливерпуль" нашел защитника в "Парме". "Арсенал" готовит предложение по Эберечи Эзе. "Тоттенхэм" заинтересовался Рафаэлом Леау. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за среду.

"Манчестер Юнайтед" и "Ньюкасл" рассматривают нападающего "Ньюкасла" Николаса Джексона как запасной вариант на случай, если они упустят Беньямина Шешко из "РБ Лейпциг". (The Athletic)



"Вилла" ожидает интереса "Юнайтед" к нападающему Олли Уоткинсу, если "красные дьяволы" проиграют борьбу за Шешко. (TEAMtalk)



"Ливерпуль" следит за защитником "Пармы" Джованни Леони. (The Times)



"Арсенал" сделает предложение о покупке вингера "Кристал Пэлас" Эберечи Эзе, как только продаст Фабиу Виейра в "Штутгарт". (Football Transfers)



"Ювентус" готов продать Ллойла Келли, чтобы пригласить на его место защитника "Арсенала" Якуба Кивера. (Gazzetta dello Sport)



"Тоттенхэм" проявил интерес к вингеру "Милана" Рафаэлу Леау. (Givemesport)



"Лос-Анджелес" заплатит рекордные для МЛС 20 миллионов фунтов за капитана "Тоттенхэма" Сона Хен Мина. (The Athletic)



"Манчестер Сити" согласовал переход защитника Витора Рейса, купленного только в январе, в "Жирону" на правах аренды. (talkSPORT)



"Ньюкасл" готовит запрос насчет защитника "Милана" Малик Тиава. (Fabrizio Romano)



"Сандерленд" заинтересован в приглашении бывшего нападающего "Эвертона" Доминика Калверт-Левина, но тот хочет посмотреть, какие еще варианты в Премьер-Лиге у него есть. (talkSPORT)



Дортмундская "Боруссия" ведет переговоры о покупке нападающего "Вулверхэмптона" Фабиу Силвы за 17-22 млн. фунтов. (The Athletic)



"Вест Хэм" заинтересован в полузащитнике "Астон Виллы" Джейкобе Рэмси, оцениваемом в 40 млн. фунтов. (Daily Mail)



"Вест Хэм" передумал покупать голкипера "Ботафого" Джона Виктора, решив сосредоточиться на Мадсе Хермансене из "Лестера". (talkSPORT)



"Лестер" отклонил предложение "Валенсии" о покупке полузащитника Уилфрида Ндиди. (Ben Jacobs)



"Ноттингем Форест" проведет переговоры с агентом полузащитника "Ювентуса" Дугласа Луиса. (Football Italia)



Полузащитник "Ред Булл" Мадс Бидструп — одна из ведущих целей "Форест". (Sky Sport Germany)



Бывший защитник "Юнайтед" Брандон Уильямс договаривается с "Халлом" из Чемпионшипа. (talkSPORT)



Полузащитник "Бешикташа" Алекс Окслейд-Чемберлен может перейти в "Лидс". (The Sun)



Другое



Рубен Диаш и Нико О'Райли близки к новым контрактам с "Сити". (BBC)



Бывший нападающий "Юнайтед" Мейсон Гринвуд, сыгравший один матч за сборную Англии, приблизился к возвращению на международную арену, получив гражданство и паспорт Ямайки. (BBC)



Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер, ушедший с BBC, получит свое телешоу на ITV, и оно будет называться The Box. (The Sun)