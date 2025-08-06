"Аль-Хиляль" близок к покупке Дарвина Нуньеса

Саудовский "Аль-Хиляль" достиг устной договоренности с "Ливерпулем" насчет приобретения нападающего Дарвина Нуньеса.

По информации журналиста Фабрицио Романо, "Аль-Хиляль" и "Ливерпуль" уже согласовали условия постоянного трансфера, и сейчас саудовский клуб обсуждает с Нуньесом условия личного контракта.



На приглашении Нуньеса лично настаивает главный тренер "Аль-Хиляля" Симоне Индзаги, считая 26-летнего уругвайца идеальным игроком для своего стиля игры.



Окончательное решение будет за самим Нуньесом, но все идет к тому, что Дарвин станет второй потерей атаки "Ливерпуля" после Луиса Диаса, проданного в "Баварию".