"Аль-Хиляль" близок к покупке Дарвина Нуньеса
Саудовский "Аль-Хиляль" достиг устной договоренности с "Ливерпулем" насчет приобретения нападающего Дарвина Нуньеса.
По информации журналиста Фабрицио Романо, "Аль-Хиляль" и "Ливерпуль" уже согласовали условия постоянного трансфера, и сейчас саудовский клуб обсуждает с Нуньесом условия личного контракта.
На приглашении Нуньеса лично настаивает главный тренер "Аль-Хиляля" Симоне Индзаги, считая 26-летнего уругвайца идеальным игроком для своего стиля игры.
Окончательное решение будет за самим Нуньесом, но все идет к тому, что Дарвин станет второй потерей атаки "Ливерпуля" после Луиса Диаса, проданного в "Баварию".
06.08.2025 10:00
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