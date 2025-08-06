МЮ может заработать на переходе Гринвуда в "Аль-Наср"

Саудовский "Аль-Наср" сделал запрос насчет нападающего французского "Марселя" Мейсона Гринвуда, что сулит хорошую прибыль "Манчестер Юнайтед".

Год назад "Юнайтед" продал Гринвуда в "Марсель" за 26.6 млн. фунтов, также получив право на долю в 50 процентов от прибыли с последующей перепродажи игрока французским клубом.



Как сообщает talkSPORT, "Марсель" не хочет продавать Гринвуда, даже после подписания свободным агентом экс-капитана "Арсенала" Пьер-Эмерика Обамеянга, но перед предложением в районе 85 миллионов фунтов может не устоять.



Если Гринвуд действительно будет продан в "Аль-Наср" за указанную сумму, то чистая прибыль "Марселя" составит около 30 млн. фунтов, а остальные деньги достанутся "Юнайтед".



Добавим, "Аль-Наср" находится в поисках нового нападающего после расставания с Джоном Дураном в прошлом месяце.