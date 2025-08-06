Вирц не придает значения своему ценнику

Флориан Вирц Атакующий полузащитник "Ливерпуля" Флориан Вирц заявил, что не придает значения своему впечатляющему ценнику.

Ранее этим летом "Ливерпуль" приобрел Вирца у "Байера" по сделке стоимостью 116 миллионов фунтов, что может стать новым трансферным рекордом Премьер-Лиги, если все условия для бонусов будут выполнены.

Однако Вирц не думает о том, сколько за него заплатил "Ливерпуль". 22-летний немец сосредоточен на игре в футбол.

"Я просто хочу играть в футбол, а сколько денег один клуб заплатил другому, не имеет значения".

"Я пришел сюда, потому что думал, что подхожу этой команде, поэтому я наслаждаюсь пребыванием с этими игроками. Я являюсь тем игроком, которому нужна свободна на поле, и тренер дает ее мне".

"Я постараюсь оказываться в правильных местах, принимать мяч в правильных зонах, быть опасным и создавать моменты".

"Снова завоевать титул — это большое испытание, и это самая сложная вещь. Я просто буду стараться создавать моменты, упорно трудиться с мячом и без мяча, много бегать, помогая команде быть лучше", — цитирует Вирца The Athletic.




Метки Вирц, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 06.08.2025 08:00

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  1. division 06.08.2025 08:37 # division
    Пополнение в колбасный дельфинарий

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  2. meshuggah 06.08.2025 08:18 # meshuggah
    уже видно какое сквирц гамно распиаренное за 150 лямов))

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