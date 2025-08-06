"РБ Лейпциг" обратился насчет Харви Эллиотта

Немецкий "РБ Лейпциг" обратился к "Ливерпулю" насчет приобретения полузащитника Харви Эллиотта.

Эллиотт сыграл 147 матчей за "Ливерпуль" после своего перехода из "Фулхэма" в 2019 году, но в прошлом сезоне отметился только двумя появлениями в стартовом составе "красных" в рамках Премьер-Лиги.



Ранее этим летом пресса уже сообщала об интересе "РБ Лейпциг" к Эллиотту, но сейчас, сообщает The Athletic, клуб Бундеслиги начал переговоры с "Ливерпулем" об условиях сделки.



"РБ Лейпциг" рассматривает 22-летнего англичанина в качестве прямой замены для Хави Симонса, который находится на пороге перехода в "Челси".



"Ливерпуль" хочет за Эллиотта более 40 миллионов фунтов плюс опцию обратного выкупа или более 50 млн. фунтов без оной. Столь высокая цена уже отпугнула "Вест Хэм", который также был заинтересован в Харви.