Шешко выбирает "Юнайтед"

Нападающий немецкого "РБ Лейпциг" Беньямин Шешко предпочитает перейти в "Манчестер Юнайтед", нежели в "Ньюкасл".

Накануне стало известно, что "Юнайтед" выдвинул свое стартовое предложение по Шешко в размере 85 миллионов евро (73.8 млн. фунтов).



При этом немногим ранее "Ньюкасл" улучшил свое предложение по 22-летнему игроку сборной Словении до 90 млн. евро (78.2 млн. фунтов).



И хотя "Ньюкасл" предлагает за Шешко больше денег, Sky Sports утверждает, что сам Беньямин желает продолжить карьеру в "Юнайтед".



В "Юнайтед" уверены, что это Шешко сделал свой окончательный выбор, и теперь фокус "красных дьяволов" на том, чтобы согласовать структуру сделки с "РБ Лейпциг".



Шешко не попал в заявку "РБ Лейпциг" на предсезонный матч против "Аталанты" в минувшую субботу, что напрямую связано со скорым уходом Беньямина из клуба.



Более того, Шешко уже сообщил своим партнерам по "РБ Лейпциг", что уходит, и теперь стало известно наиболее предпочтительное направление Беньямина.