Шешко выбирает "Юнайтед"

Беньямин Шешко Нападающий немецкого "РБ Лейпциг" Беньямин Шешко предпочитает перейти в "Манчестер Юнайтед", нежели в "Ньюкасл".

Накануне стало известно, что "Юнайтед" выдвинул свое стартовое предложение по Шешко в размере 85 миллионов евро (73.8 млн. фунтов).

При этом немногим ранее "Ньюкасл" улучшил свое предложение по 22-летнему игроку сборной Словении до 90 млн. евро (78.2 млн. фунтов).

И хотя "Ньюкасл" предлагает за Шешко больше денег, Sky Sports утверждает, что сам Беньямин желает продолжить карьеру в "Юнайтед".

В "Юнайтед" уверены, что это Шешко сделал свой окончательный выбор, и теперь фокус "красных дьяволов" на том, чтобы согласовать структуру сделки с "РБ Лейпциг".

Шешко не попал в заявку "РБ Лейпциг" на предсезонный матч против "Аталанты" в минувшую субботу, что напрямую связано со скорым уходом Беньямина из клуба.

Более того, Шешко уже сообщил своим партнерам по "РБ Лейпциг", что уходит, и теперь стало известно наиболее предпочтительное направление Беньямина.




Метки Манчестер Юнайтед, Ньюкасл, РБ Лейпциг, Шешко

Автор mihajlo   

Дата 06.08.2025 06:00

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Последние комментарии:




  1. gin 06.08.2025 06:46 # gin
    Ньюкаслу надо было сразу продавать Исака и заранее искать замену, а не покупать единственное что доступно на рынке, еще и за оверпрайс. Теперь и Шешко не получится им купить.

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  2. arsenverim 06.08.2025 06:29 # arsenverim
    тяжкое лето для ньюкасла

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  3. abse 06.08.2025 06:16 # abse
    Куда им столько напов?

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  4. fanlfc 06.08.2025 06:14 # fanlfc
    Какой же олень

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