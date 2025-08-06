Шешко выбирает "Юнайтед"
Нападающий немецкого "РБ Лейпциг" Беньямин Шешко предпочитает перейти в "Манчестер Юнайтед", нежели в "Ньюкасл".
Накануне стало известно, что "Юнайтед" выдвинул свое стартовое предложение по Шешко в размере 85 миллионов евро (73.8 млн. фунтов).
При этом немногим ранее "Ньюкасл" улучшил свое предложение по 22-летнему игроку сборной Словении до 90 млн. евро (78.2 млн. фунтов).
И хотя "Ньюкасл" предлагает за Шешко больше денег, Sky Sports утверждает, что сам Беньямин желает продолжить карьеру в "Юнайтед".
В "Юнайтед" уверены, что это Шешко сделал свой окончательный выбор, и теперь фокус "красных дьяволов" на том, чтобы согласовать структуру сделки с "РБ Лейпциг".
Шешко не попал в заявку "РБ Лейпциг" на предсезонный матч против "Аталанты" в минувшую субботу, что напрямую связано со скорым уходом Беньямина из клуба.
Более того, Шешко уже сообщил своим партнерам по "РБ Лейпциг", что уходит, и теперь стало известно наиболее предпочтительное направление Беньямина.
06.08.2025 06:00
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Последние комментарии:
Ньюкаслу надо было сразу продавать Исака и заранее искать замену, а не покупать единственное что доступно на рынке, еще и за оверпрайс. Теперь и Шешко не получится им купить.
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тяжкое лето для ньюкасла
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Куда им столько напов?
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Какой же олень
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