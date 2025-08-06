"Челси" представил Эстевао

"Челси" официально представил вингера Эстевао Виллиана в качестве своего игрока.

"Челси" еще 14 месяцев назад объявил о покупке Эстевао у "Палмейраса" за 29.1 млн. фунтов плюс бонусы.



Все это время Эстевао продолжал выступать за "Палмейрас", с которым ездил на клубный Чемпионат Мира, даже успев там сыграть против "Челси".



Но теперь 18-летний бразилец по прозвищу "Мессиньо" окончательно присоединился к команде Энцо Марески и начал готовиться к своему дебюту в Премьер-Лиге.



В столь юном возрасте Эстевао имеет за своими плечами опыт 83 матчей за "Палмейрас", а также сыграл пять поединков за сборную Бразилии.



"Я очень рад, для меня большая честь представлять "Челси", один из крупнейших клубов в мире. Я очень рад и надеюсь помогать команде наилучшим образом".



"Я ждал почти полтора года, пока окажусь здесь. Но на протяжении этих полутора лет я упорно трудился и сделал все возможное, чтобы прибыть сюда в наилучшем состоянии".



"Я очень, очень взволнован. Это новый опыт в моей жизни, новая стадия. Я нахожусь в предвкушении и надеюсь, что все сложится как можно лучше", — сообщил Эстевао.



