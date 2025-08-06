"Челси" представил Эстевао
"Челси" официально представил вингера Эстевао Виллиана в качестве своего игрока.
"Челси" еще 14 месяцев назад объявил о покупке Эстевао у "Палмейраса" за 29.1 млн. фунтов плюс бонусы.
Все это время Эстевао продолжал выступать за "Палмейрас", с которым ездил на клубный Чемпионат Мира, даже успев там сыграть против "Челси".
Но теперь 18-летний бразилец по прозвищу "Мессиньо" окончательно присоединился к команде Энцо Марески и начал готовиться к своему дебюту в Премьер-Лиге.
В столь юном возрасте Эстевао имеет за своими плечами опыт 83 матчей за "Палмейрас", а также сыграл пять поединков за сборную Бразилии.
"Я очень рад, для меня большая честь представлять "Челси", один из крупнейших клубов в мире. Я очень рад и надеюсь помогать команде наилучшим образом".
"Я ждал почти полтора года, пока окажусь здесь. Но на протяжении этих полутора лет я упорно трудился и сделал все возможное, чтобы прибыть сюда в наилучшем состоянии".
"Я очень, очень взволнован. Это новый опыт в моей жизни, новая стадия. Я нахожусь в предвкушении и надеюсь, что все сложится как можно лучше", — сообщил Эстевао.
06.08.2025 00:05
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Шлак по типу Мид-вика Кука-реку только вот дешево чето за этого Фейлиньо. Обычно чорли платит за черных ноунеймов по 100лям.
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одна нога эстевао > колбасный хуесос наеби кента
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что за лох?
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Я люблю Челси!!!!
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Внутри «Ливерпуля» признают: трансфер Рио Нгумоха прошёл полностью на условиях «Челси». Переговоры от начала до конца контролировал лично Тодд Боэли, который с самого начала задал структуру сделки и ни разу не уступил инициативу.
Со стороны ливерпульцев переговоры вел Ричард Хьюз, однако ему не хватило ни полномочий, ни рычагов давления, ни инстинкта, чтобы повлиять на ход обсуждений. Боэли оперативно получил от окружения Нгумоха чёткий сигнал: игрок открыт к возможному возвращению в Челси в будущем. С этим подтверждением «Челси» настоял на включении крупной доли от последующей перепродажи (sell-on clause), которая обеспечит клубу существенную прибыль в случае будущего трансфера.
Ливерпуль, находившаяся под внутренним давлением из-за необходимости подписать звёздного игрока и не имея убедительных альтернатив, вынуждена была принять предложенную структуру сделки.
Итоги сделки:
• Базовая сумма — 1 евро
• Бонусы — ещё 100 млн евро, которые считаются настолько легко достижимыми, что внутри клубов уже воспринимаются как гарантированные
• Суммарно: 101 млн и 1 евро
• С учётом процента от перепродажи, «Челси» может получить до 95–100 млн евро, если Нгумоха в будущем вернется в Челси за бесплатно — что, по мнению Боэли, весьма вероятно.
В «Ливерпуле» публично представляют этот трансфер как серьёзное усиление, но внутренне осознают, как на самом деле проходили переговоры: «Челси» диктовал условия, защитил свои долгосрочные интересы и выжал максимум выгоды, тогда как «Ливерпуль» заплатила дорого, приняла чужую структуру и получила игрока, который уже сейчас может быть ориентирован на перепродажу.
Красиво
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ребят здесь есть те, кто обитает в степях?
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Внутри «Ливерпуля» признают: трансфер Хьюго Экитике прошёл полностью на условиях «Франкфурта». Переговоры от начала до конца контролировал спортивный ноунейм директор, который с самого начала задал структуру сделки и ни разу не уступил инициативу.
Со стороны ливерпульцев переговоры вел Ричард Хьюз, однако ему не хватило ни полномочий, ни рычагов давления, ни инстинкта, чтобы повлиять на ход обсуждений. Ноунейм оперативно получил от окружения Экитике чёткий сигнал: игрок открыт к возможному переходу в Барселону в будущем. С этим подтверждением «Франкфурт» настоял на включении крупной доли от последующей перепродажи (sell-on clause), которая обеспечит клубу существенную прибыль в случае будущего трансфера.
Ливерпуль, находившаяся под внутренним давлением из-за необходимости подписать звёздного игрока и не имея убедительных альтернатив, вынуждена была принять предложенную структуру сделки.
Итоги сделки:
• Базовая сумма — 75 млн евро
• Бонусы — ещё 20 млн евро, которые считаются настолько легко достижимыми, что внутри клубов уже воспринимаются как гарантированные
• Суммарно: 95 млн евро
• С учётом процента от перепродажи, «Франкфурт» может получить до 95–100 млн евро, если Экитике в будущем перейдёт за крупную сумму — что, по мнению ноунейма, весьма вероятно.
В «Ливерпуле» публично представляют этот трансфер как серьёзное усиление, но внутренне осознают, как на самом деле проходили переговоры: «Франкфурт» диктовал условия, защитил свои долгосрочные интересы и выжал максимум выгоды, тогда как «Ливерпуль» заплатила дорого, приняла чужую структуру и получила игрока, который уже сейчас может быть ориентирован на перепродажу.
Красиво
(ответить)
Внутри «Ливерпуля» признают: трансфер Флориана Виртца прошёл полностью на условиях «Леверкузина». Переговоры от начала до конца контролировал спортивный ноунейм директор, который с самого начала задал структуру сделки и ни разу не уступил инициативу.
Со стороны ливерпульцев переговоры вел Ричард Хьюз, однако ему не хватило ни полномочий, ни рычагов давления, ни инстинкта, чтобы повлиять на ход обсуждений. Ноунейм оперативно получил от окружения Виртца чёткий сигнал: игрок открыт к возможному переходу в Баварию в будущем. С этим подтверждением «Леверкузен» настоял на включении крупной доли от последующей перепродажи (sell-on clause), которая обеспечит клубу существенную прибыль в случае будущего трансфера.
Ливерпуль, находившаяся под внутренним давлением из-за необходимости подписать звёздного игрока и не имея убедительных альтернатив, вынуждена была принять предложенную структуру сделки.
Итоги сделки:
• Базовая сумма — 125 млн евро
• Бонусы — ещё 15 млн евро, которые считаются настолько легко достижимыми, что внутри клубов уже воспринимаются как гарантированные
• Суммарно: 140 млн евро
• С учётом процента от перепродажи, «Леверкузен» может получить до 95–100 млн евро, если Виртц в будущем перейдёт за крупную сумму — что, по мнению ноунейма, весьма вероятно.
В «Ливерпуле» публично представляют этот трансфер как серьёзное усиление, но внутренне осознают, как на самом деле проходили переговоры: «Леверкузин» диктовал условия, защитил свои долгосрочные интересы и выжал максимум выгоды, тогда как «Ливерпуль» заплатила дорого, приняла чужую структуру и получила игрока, который уже сейчас может быть ориентирован на перепродажу.
Красиво
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Очередной мастурбинье
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