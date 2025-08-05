"Вилла" согласовала покупку Гессана

"Астон Вилла" согласовала приобретение нападающего французской "Ниццы" Эванна Гессана.

Ранее этим летом Гессана связывали с переходом в "Кристал Пэлас" и "Вулверхэмптон", однако The Telegraph утверждает, что "Вилла" выиграла борьбу за "нового Дидье Дрогба".



Уже в среду 24-летний игрок сборной Кот-д'Ивуара должен отправиться в Бирмингем для прохождения медобследования и подписания контракта до 2030 года.



"Вилла" заплатит за Гессана 22 миллиона фунтов, но за счет бонусов стоимость сделки может вырасти до 30 млн. фунтов.



Ожидается, что Гессан, забивший 12 голов и отдавший восемь результативных передач в прошлом сезоне Лиги 1, станет главным приобретением команды Унаи Эмери этим летом.