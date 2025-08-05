"Ливерпуль" продал Мортона в "Лион"

Французский "Лион" подтвердил приобретение полузащитника "Ливерпуля" Тайлера Мортона за 15 миллионов фунтов.

Мортон находился в системе "Ливерпуля" с семи лет, а за первую команду "красных" дебютировал в 2021 году.



Однако Мортон так и не смог закрепиться в первой команде, сыграв только 14 матчей за "Ливерпуль" во всех соревнованиях.



Ранее отправляясь в "Халл" и "Блэкберн" на правах аренды, теперь 22-летний англичанин покидает "Ливерпуль" насовсем.



"Лион" заключил с Мортоном контракт до 2030 года, а также должен будет поделиться с "Ливерпулем" 20 процентами от своей прибыли с последующей перепродажи игрока.