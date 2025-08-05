"Боруссия" хочет четырех игроков "Челси"

Дортмундская "Боруссия" заинтересована в приглашении сразу четырех игроков "Челси".

Этим летом "Челси" потратил свыше 200 миллионов фунтов на восемь новых игроков, и теперь "синие" сосредоточены на расставаниях.



"Челси" уже отбил около 120 млн. фунтов за счет продаж игроков вроде Нони Мадуэке, Жоау Фелиша и Джордже Петровича, и полузащитник Кэрни Чуквуэмека может стать следующим в этом списке.



"Боруссия" уже некоторое время ведет переговоры о возвращении Чуквуэмеки, который провел в Дортмунде вторую половину прошлого сезона на правах аренды.



По информации Evening Standard, продажа Чуквуэмеки принесет "Челси" 22 млн. фунтов, однако "Боруссия" также обсуждает переходы Акселя Дисаси, Ренату Вейги и Тайрика Джорджа.