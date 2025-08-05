"Юнайтед" отклонил запросы пяти клубов по Магуайру

"Манчестер Юнайтед" отклонил несколько запросов насчет своего защитника Харри Магуайра.

В прошлом "Юнайтед" неоднократно пытался избавиться от Магуайра, но высокая стоимость и зарплата Харри в 190,000 фунтов в неделю становились препятствием к его уходу, вдобавок сам игрок всегда был готов сражаться за место в основе "красных дьяволов", даже будучи лишенным капитанской повязки.



Но нынешний главный тренер "Юнайтед" Рубен Аморим даже не помышляет о расставании с 32-летним англичанином, на приглашение которого из "Лестера" в 2019 году "дьяволы" потратили 80 миллионов фунтов.



Как сообщает Daily Mail в эксклюзивном материале, этим летом "Юнайтед" отверг запросы насчет Магуайра от трех клубов из Премьер-Лиги и двух из Италии.



Ожидается, что вскоре "Юнайтед" начнет переговоры с Магуайром о продлении его рассчитанного до 2026 года контракта. Новая сделка может позволить Харри провести остаток своей карьеры на "Олд Траффорд".