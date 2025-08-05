Томас Партей освобожден под залог
Бывший полузащитник "Арсенала" Томас Партей, обвиненный в изнасилованиях, был освобожден под залог.
В прошлом месяце, вскоре после истечения своего контракта с "Арсеналом", Партей был обвинен в пяти случаях изнасилования двух женщин и применении сексуального насилия к третьей в период с 2021 по 2022 год.
Во вторник Партей прибыл в Магистратский суд Вестминстера, но заседание продлилось менее 15 минут, сообщает Sky Sports.
Партей не предлагалось признать вину. Томаса лишь спросили, понимает ли он суть выдвинутых обвинений, после чего 32-летний ганец был освобожден под залог. Следующее заседание запланировано на 2 сентября.
Добавим, сейчас Партей, сыгравший 52 матча за "Арсенал" в прошлом сезоне, завершает свой переход в "Вильярреал".
05.08.2025 19:00
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"заседание продлилось менее 15 лет..." - уау, сверхскорость.
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Бывший полузащитник "Арсенала" Томас Партей, обвиненный в изнасилованиях партнеров по команде, был освобожден под залог.
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надо было написать "Томаса Партея освобожден под залог"
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